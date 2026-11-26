शाहरुख खान-सुविज्ञ शर्मा (फोटो सोर्स- Instagram/ram.bhakt.suvi)
Shahrukh Khan Legal Notice: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच अभिनेता एक कानूनी मामले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। खबरों के मुताबिक, शाहरुख खान की कानूनी टीम ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर सुविज्ञ शर्मा को मानहानि का नोटिस भेजा है। ये मामला अनंत अंबानी और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु से जुड़ी एक वायरल इंस्टाग्राम रील का है। आरोप है कि इस रील में शाहरुख और अनंत अंबानी की बातचीत को लेकर भ्रामक दावा किया गया था।
हालांकि, शाहरुख खान या उनकी कानूनी टीम की ओर से नोटिस भेजे जाने की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुविज्ञ शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस कानूनी नोटिस को साझा किया है।
ये पूरा मामला एक वायरल इंस्टाग्राम रील से शुरू हुआ। इस वीडियो में अनंत अंबानी को सद्गुरु के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही शाहरुख खान और अनंत अंबानी की बातचीत का एक अलग वीडियो भी जोड़ा गया था। रील के जरिए दावा किया गया कि इस बातचीत के दौरान शाहरुख खान को चुप रहने के लिए कहा गया था।
यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, शाहरुख खान की कानूनी टीम ने इस वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन और उसमें किए गए दावों पर आपत्ति जताई है। नोटिस में कथित तौर पर कहा गया है कि वीडियो के संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे अभिनेता की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
सुविज्ञ शर्मा एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पेशे से वकील भी हैं। वह सोशल मीडिया पर वीडियो और दूसरे तरह का कंटेंट साझा करते हैं। अनंत अंबानी, सद्गुरु और शाहरुख खान से जुड़ी वायरल रील के बाद उनका नाम चर्चा में आया है। इस मामले में उनकी ओर से नोटिस साझा किए जाने के बाद विवाद ने और तूल पकड़ लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 नवंबर 2026 को भेजे गए कानूनी नोटिस में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 का हवाला दिया गया है। यह धारा मानहानि से संबंधित है। नोटिस में कथित तौर पर सुविज्ञ शर्मा से 48 घंटे के भीतर पांच मांगें पूरी करने और इसकी लिखित जानकारी देने को कहा गया है।
पहली मांग है कि विवादित इंस्टाग्राम रील को तुरंत हटाया जाए। दूसरी, इस रील में किए गए दावे को आगे साझा या प्रसारित न किया जाए। तीसरी मांग में वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन और संबंधित बयानों को हटाने या उनमें सुधार करने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा, नोटिस में मूल वीडियो फुटेज और उसके प्रकाशन से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की बात कही गई है। पांचवीं मांग के तहत सुविज्ञ शर्मा को 48 घंटे के भीतर लिखित रूप से बताना होगा कि उन्होंने नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन किया है या नहीं।
वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'किंग' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में वह पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी सहित कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 24 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिलहाल वायरल रील और कथित कानूनी नोटिस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है।
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