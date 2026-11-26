Shahrukh Khan Legal Notice: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच अभिनेता एक कानूनी मामले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। खबरों के मुताबिक, शाहरुख खान की कानूनी टीम ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर सुविज्ञ शर्मा को मानहानि का नोटिस भेजा है। ये मामला अनंत अंबानी और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु से जुड़ी एक वायरल इंस्टाग्राम रील का है। आरोप है कि इस रील में शाहरुख और अनंत अंबानी की बातचीत को लेकर भ्रामक दावा किया गया था।