Sooraj Barjatya Untold Stories: राजश्री प्रोडक्शंस और सूरज बड़जात्या दशकों से अपनी संस्कारी और पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', हम साथ-साथ है और 'विवाह' जैसी फिल्मों ने सूरज बड़जात्या को उन फिल्ममेकर्स में से एक बनाया, जो अपनी फैमिली ड्रामा फिल्मों से हिंदी सिनेमा और दर्शकों के दिलों में एक अलग मुकाम बना चुके हैं। मगर उनका यह सफर आसान नहीं रहा। कभी फिल्म की रिलीज से पहले और कभी रिलीज के बाद अपनी फिल्मों को लेकर निर्माता को कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, जिनके बारे में सूरज बड़जात्या ने अलग-अलग इंटरव्यूज में बात की है और किस्से शेयर किए जैसे फिल्म के प्रीमियर में दर्शकों को बाहर जाते देख घबरा जाना, तो कभी नाइट क्लब में जाकर वहां का माहौल देखना तो कभी हजार फीट गहरी खाई के ऊपर सलमान खान के साथ दौड़ना। .