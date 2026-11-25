Gunmaaster G9 And Ye Prem Mol Liya Advance Booking: इस शुक्रवार सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी आयुष्मान खुराना और शरवरी स्टारर 'ये प्रेम मोल लिया' है, तो दूसरी तरफ आदित्य दत्त की 'गनमास्टर G9', जिसमें इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा लीड रोल में नजर आएंगे। बता दें, ट्रेलर और गानों के जरिए दोनों ही फिल्मों ने दर्शकों के बीच अच्छी चर्चा बटोरी है, लेकिन एडवांस बुकिंग के शुरुआती आंकड़ों में इमरान हाशमी की फिल्म ने बढ़त बना ली है।