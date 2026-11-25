Yash Maheshwari Controversy: मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को पटना में स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन्होंने अपने एक शो के दौरान बिहार की महिलाओं पर टिप्पणी की थी। उन्होंने छठ पूजा के समय बिहार की महिलाओं द्वारा लंबी मांग में सिंदूर लगाने की परंपरा का मजाक उड़ाया और सिंदूर की लंबाई की तुलना पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से की। इतना ही नहीं एक और वीडियो में, कॉमेडियन ने घरेलू हिंसा से जुड़े रूढ़िवादी विचारों का जिक्र करते हुए मजाक में कहा कि बिहारी महिलाओं को हरियाणवी पुरुषों से शादी कर लेनी चाहिए। .