कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ FIR हुई दर्ज। (फोटो सोर्स: @ekbiharii/X)
Yash Maheshwari Controversy: मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को पटना में स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन्होंने अपने एक शो के दौरान बिहार की महिलाओं पर टिप्पणी की थी। उन्होंने छठ पूजा के समय बिहार की महिलाओं द्वारा लंबी मांग में सिंदूर लगाने की परंपरा का मजाक उड़ाया और सिंदूर की लंबाई की तुलना पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से की। इतना ही नहीं एक और वीडियो में, कॉमेडियन ने घरेलू हिंसा से जुड़े रूढ़िवादी विचारों का जिक्र करते हुए मजाक में कहा कि बिहारी महिलाओं को हरियाणवी पुरुषों से शादी कर लेनी चाहिए। .
पटना पुलिस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर बताया कि यश माहेश्वरी के खिलाफ IT एक्ट की धाराओं 75(1), 79, 351, 352 और 66(C), 66(D) के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज की गई है, क्योंकि यश के वीडियो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती हैं और अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा कर सकती हैं। इस मामले की जांच पटना साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
यश माहेश्वरी बढ़ते विवाद के बीच अपने यूट्यूब चैनल पर "बिहार के सभी लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए एक वीडियो शेयर किया। अपने इस वीडियो में उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए कहा कि उनसे गलती हुई है और उन्हें बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं पर इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।
इसके साथ ही कॉमेडियन ने कहा कि उनका इरादा किसी की धार्मिक मान्यताओं या फिर छठ मनाने वाली महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अपनी टिप्पणी की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने लोगों से माफी मांगते हुए दोबारा ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया।
सोशल मीडिया पर स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की परफॉरमेंस का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें कॉमेडियन छठ के दौरान बिहार की विवाहित महिलाओं द्वारा नाक से लेकर ऊपर तक सिंदूर लगाने की परंपरा पर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने महिलाओं के पतियों को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने इस परंपरा पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए इतना लंबा सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने आगे कहा, "मेरी लंबी उम्र तो मैं खुद देख लूंगा, लेकिन तुम जो बजरंग बली बनकर बैठी हो, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?"
कॉमेडियन की इन टिप्पणियों से कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हैं। छठ पूजा करने वाली महिलाओं के लिए सिंदूर की परंपरा का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इस विरोध के बीच, रितु जायसवाल ने यश के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
सोशल मीडिया पर रितु जायसवाल ने लिखा, "हमारे महान त्योहार छठ और छठ का व्रत रखने वालों के बारे में अश्लील मजाक उड़ाने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ बिहार के हर जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए।" उन्होंने आगे सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी इस त्योहार के बारे में ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत न करे। इसके आगे छठ से जुड़ी भावनाओं पर जोर देते हुए, रितु ने कहा, "हम छठ से जुड़ी आस्था और पहचान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे!"
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