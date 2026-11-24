Stand-up Comedian Yash Maheshwari Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी एक विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं द्वारा लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा पर एक कथित अश्लील जोक सुनाया, जिसके बाद से उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके स्टैंड-अप परफॉरमेंस का एक क्लिप वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और बिहार पुलिस से इस मामले का संज्ञान लेने को कहा है। बढ़ते आक्रोश के बीच, BJP सदस्य और एक्टिविस्ट रितु जायसवाल ने भी सोशल मीडिया पर कॉमेडियन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।