यश माहेश्वरी के बिहारी महिलाओं के सिंदूर वाले जोक पर भड़का विवाद। (फोटो सोर्स: @ekbiharii/X)
Stand-up Comedian Yash Maheshwari Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी एक विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं द्वारा लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा पर एक कथित अश्लील जोक सुनाया, जिसके बाद से उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके स्टैंड-अप परफॉरमेंस का एक क्लिप वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और बिहार पुलिस से इस मामले का संज्ञान लेने को कहा है। बढ़ते आक्रोश के बीच, BJP सदस्य और एक्टिविस्ट रितु जायसवाल ने भी सोशल मीडिया पर कॉमेडियन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
वायरल क्लिप में, यश ने छठ के दौरान बिहार की विवाहित महिलाओं द्वारा नाक से लेकर ऊपर तक सिंदूर लगाने की परंपरा पर अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने महिलाओं के पतियों को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने इस परंपरा पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए इतना लंबा सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने आगे कहा, "मेरी लंबी उम्र तो मैं खुद देख लूंगा, लेकिन तुम जो बजरंग बली बनकर बैठी हो, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?" बैकग्राउंड में दर्शकों के हंसने की आवाज भी सुनाई दे रही है।
कॉमेडियन की इन टिप्पणियों से कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हैं। छठ पूजा करने वाली महिलाओं के लिए सिंदूर की परंपरा का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इस विरोध के बीच, रितु जायसवाल ने यश के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
सोशल मीडिया पर रितु जायसवाल ने लिखा, "हमारे महान त्योहार छठ और छठ का व्रत रखने वालों के बारे में अश्लील मजाक उड़ाने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ बिहार के हर जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए।" उन्होंने आगे सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी इस त्योहार के बारे में ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत न करे। इसके आगे छठ से जुड़ी भावनाओं पर जोर देते हुए, रितु ने कहा, "हम छठ से जुड़ी आस्था और पहचान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे!"
बढ़ते विवाद के बीच, यश माहेश्वरी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिख नहीं रहा है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कॉमेडियन ने खुद अपना अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट किया है, या फिर भारी विरोध के बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया है।
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