कोलकाता में राघव शर्मा के भाई की शादी समारोह की तस्वीरें शेयर करने के बाद, जैस्मिन के लुक को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके चेहरे के नैन-नक्श में बदलाव की ओर इशारा किया और सवाल उठाया कि क्या उन्होंने कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया है। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या उन्होंने बोटोक्स या फिलर्स का इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ अन्य यह सोच रहे थे कि उनके लुक में आखिर क्या बदला है। यह चर्चा रेडिट (Reddit) तक भी पहुंच गई, जहां यूजर्स ने उनके इस बदलाव पर बहस की, कुछ लोगों का मानना ​​था कि यह मेकअप या शायद चेहरे पर आई सूजन की वजह से हो सकता है।