जैस्मिन भसीन ने प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों पर ट्रोलर्स को दिया जवाब। (फोटो सोर्स: @jasminbhasin2806/instagram)
Jasmin Bhasin on Plastic Surgery: टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करने के बाद ऑनलाइन आलोचनाओं का शिकार हो गईं। कई यूजर्स ने उनके चेहरे में बदलाव पर ध्यान दिया और कयास लगाने लगे कि क्या उन्होंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। इन बातों का जवाब देते हुए, जैस्मीन ने इंस्टाग्राम पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि उनका लुक किसी परमानेंट इंस्टाग्राम फिल्टर का नतीजा नहीं है, बल्कि नींद पूरी न होने और साइनस में सूजन जैसी रोजमर्रा की कई वजहों से उनके लुक में बदलाव दिख सकता है।
जैस्मीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, "तो ऐसा लगता है कि जब भी मेरा चेहरा थोड़ा अलग दिखता है, तो मान लिया जाता है कि मैंने कोई नई प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है।" उन्होंने लोगों से शांत रहने और बिना सोचे-समझे किसी नतीजे पर न पहुंचने की अपील की, और अपने लुक में बदलाव के पीछे के कई कारण बताए।
उन्होंने लिखा, "दोस्तों, शांत हो जाइए। मैं ट्रैवल करती हूं, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं अलग-अलग मेकअप आर्टिस्ट्स के साथ काम करती हूं, मेरे साइनस में सूजन आ जाती है, मैं थक जाती हूं, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की है और मेरा वजन भी थोड़ा बढ़ा है।" लगातार हो रही इस छानबीन पर मजाक करते हुए जैस्मीन ने कहा कि उनका चेहरा कोई परमानेंट इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है।
उन्होंने बताया कि कभी-कभी उनका चेहरा एकदम शार्प दिखता है, तो कभी सूजा हुआ और थका हुआ लगता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि कभी-कभी तो उनका "मेकअप भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है।"
प्लास्टिक सर्जरी की अटकलों पर सीधे तौर पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "ये 'प्लास्टिक सर्जरी' वाली थ्योरी… यार, प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए भी तो समय चाहिए होता है।" लोगों को याद दिलाते हुए कि वह भी एक इंसान हैं, जैस्मीन ने कहा कि उनका शरीर भी खून, मांस, मांसपेशियों और हड्डियों से बना है, और यह स्वाभाविक है कि वह अलग-अलग दिनों में अलग-अलग दिख सकती हैं।
इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, "मुझे अपना चेहरा पसंद है। मुझे अपना शरीर पसंद है। मैं खुद से प्यार करती हूं। अपने लुक से खुश रहने के लिए मुझे हर दिन एकदम परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है।" जैस्मिन ने अपने आलोचकों के लिए एक संदेश के साथ अपनी बात खत्म की, जिसमें उन्होंने उनसे आग्रह किया, "कृपया… इस इंसान को सांस लेने दें।"
कोलकाता में राघव शर्मा के भाई की शादी समारोह की तस्वीरें शेयर करने के बाद, जैस्मिन के लुक को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके चेहरे के नैन-नक्श में बदलाव की ओर इशारा किया और सवाल उठाया कि क्या उन्होंने कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया है। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या उन्होंने बोटोक्स या फिलर्स का इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ अन्य यह सोच रहे थे कि उनके लुक में आखिर क्या बदला है। यह चर्चा रेडिट (Reddit) तक भी पहुंच गई, जहां यूजर्स ने उनके इस बदलाव पर बहस की, कुछ लोगों का मानना था कि यह मेकअप या शायद चेहरे पर आई सूजन की वजह से हो सकता है।
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