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‘मुझे याद नहीं क्या हुआ’, Khatron Ke Khiladi 15 के स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन की चली गई थी याददाश्त

Khatron Ke Khiladi 15 के स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन ने खुलासा किया कि उन्हें कुछ समय तक याद नहीं था कि क्या हुआ। डॉक्टरों ने हल्का कनकशन बताया और 72 घंटे आराम की सलाह दी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 16, 2026

Khatron Ke Khiladi 15

जैस्मिन भसीन का छलका दर्द (सोर्स: X-@reality_scoop_/@indiaforums)

Jasmin Bhasin concussion:खतरों के खिलाड़ी 15’ के सेट से जैस्मिन भसीन ने अपने एक डरावने अनुभव का खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि पानी और हवा से जुड़े एक स्टंट के बाद उन्हें कुछ समय के लिए याद नहीं रहा कि आखिर हुआ क्या था। डॉक्टरों ने उन्हें हल्का कनकशन बताया और 72 घंटे तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। जैस्मिन का कहना है कि आज भी उस घटना का एक हिस्सा उन्हें याद नहीं है।

'मुझे याद नहीं कि स्टंट के तुरंत बाद क्या हुआ'

जैस्मिन ने INAS से बातचीत में इस घटना के बारे में बताया कि यह उनके लिए बेहद अनपेक्षित अनुभव था। उन्होंने कहा कि स्टंट खत्म होने के तुरंत बाद की घटनाएं उन्हें याद नहीं हैं और आज भी उस अनुभव का कुछ हिस्सा उनकी याददाश्त से गायब है।

डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें नॉर्मल बताया था। इसके बाद भी उन्हें 72 घंटे तक पूरा आराम करने की सलाह दी गई। जैस्मिन के मुताबिक, यह उनके लिए सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण अनुभव था।

रोहित शेट्टी और मेडिकल टीम ने रखा खास ख्याल

जैस्मिन ने मुश्किल वक्त में शो के होस्ट रोहित शेट्टी, चैनल, प्रोडक्शन हाउस और मेडिकल टीम के सपोर्ट की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उनकी लगातार निगरानी की गई और उन्हें जरूरी देखभाल दी गई। एक्ट्रेस ने कहा कि रोहित शेट्टी, चैनल और प्रोडक्शन टीम ने उनका काफी ख्याल रखा। सेफ्टी टीम और डॉक्टर भी उनके साथ थे और लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहे थे।

'डर गई थी, लेकिन फिर फाइटर स्पिरिट वापस आई'

जैस्मिन ने ये भी माना कि ये अनुभव उनके लिए इमोशनली काफी मुश्किल था। हालांकि, इस घटना ने उन्हें खुद के बारे में बहुत कुछ समझने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि वह डरी हुई थीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना ‘फाइटर स्पिरिट’ दोबारा हासिल कर लिया।

‘खतरों के खिलाड़ी’ अपने मुश्किल और जोखिम भरे स्टंट के लिए जाना जाता है, जहां कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैस्मिन इससे पहले भी शो का हिस्सा रह चुकी हैं और ये उनकी ‘खतरों के खिलाड़ी’ में तीसरी अपीयरेंस है।

इन शोज में भी नजर आ चुकी हैं जैस्मिन

जैस्मिन भसीन टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। वो ‘नागिन: भाग्य का जहरीला खेल’, ‘खतरों के खिलाड़ी–मेड इन इंडिया’ और ‘बिग बॉस 14’ जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। फिलहाल वो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में अपने स्टंट्स को लेकर चर्चा में हैं। शो कलर्स टीवी पर स्ट्रीम होता है और इसे जियोहॉटस्टार पर भी स्ट्रीम किया जाता है।

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Updated on:

16 Aug 2026 06:43 pm

Published on:

16 Aug 2026 06:39 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मुझे याद नहीं क्या हुआ’, Khatron Ke Khiladi 15 के स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन की चली गई थी याददाश्त

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