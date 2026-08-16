‘मुझे याद नहीं क्या हुआ’, Khatron Ke Khiladi 15 के स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन की चली गई थी याददाश्त

Jasmin Bhasin concussion: ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के सेट से जैस्मिन भसीन ने अपने एक डरावने अनुभव का खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि पानी और हवा से जुड़े एक स्टंट के बाद उन्हें कुछ समय के लिए याद नहीं रहा कि आखिर हुआ क्या था। डॉक्टरों ने उन्हें हल्का कनकशन बताया और 72 घंटे तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। जैस्मिन का कहना है कि आज भी उस घटना का एक हिस्सा उन्हें याद नहीं है।