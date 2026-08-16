‘Batwara 1947’ पर बड़ा एक्शन, मद्रास HC ने पायरेटेड कॉपी वाली वेबसाइट्स ब्लॉक करने का दिया आदेश, फैंस बोले ये सब क्या है!

कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने फिल्म और एंटी-पायरेसी प्रोटेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे 'हिम्मत, इंसानियत और उम्मीद की कहानी' बताया और सनी देओल की भूमिका का जिक्र किया। तो वहीं, एक दूसरे यूजर ने सवाल किया कि 'बंटवारा 1947' को एंटी-पायरेसी प्रोटेक्शन क्यों मिला, क्या है ये सब? अन्य यूजर ने फिल्म को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए। दरअसल, इस तरह कोर्ट के फैसले के साथ-साथ सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है।