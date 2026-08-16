PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर भड़के अनुराग कश्यप, बोले- ‘बच्चों को नक्सल क्या होता है वही नहीं पता’

Dimaagi Naxal statement on Anurag Kashyap: फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस्तेमाल किए गए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कश्यप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसे राजनीतिक लेबल देने के बजाय शिक्षा और सही समझ की जरूरत है। उन्होंने तंज कसते हुए पीएम मोदी को ‘थेरेपी’ लेने की सलाह भी दी।