‘जब मोदी पीएम बने, तब छात्र 2-6 साल के थे’, अनुराग कश्यप का तंज, इमरान खान ने भी CJP प्रोटेस्ट को लेकर जताया गुस्सा

अनुराग कश्यप ने इससे पहले भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा था कि कानून लागू करने वालों को सही और गलत के बीच अंतर समझना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध को सम्मान मिलना चाहिए। इसी आंदोलन के सपोर्ट में कई अन्य स्टार्स भी सामने आए हैं, जिसमें शबाना आजमी, जीनत अमान, अभय देओल, रत्ना पाठक शाह, ओमी वैद्य और नसीरुद्दीन शाह सहित कई नाम सोशल मीडिया पर छात्रों के पक्ष में अपनी बात रख चुके हैं। तो वहीं, सोनम वांगचुक की लंबी भूख हड़ताल को लेकर भी फिल्म जगत के कई लोगों ने चिंता जताई है।