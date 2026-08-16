आसिम रियाज संग रिश्ते में धर्म बदलने की बात पर घिरीं हिमांशी खुराना, बोलीं- ‘ये तूफान का पहाड़ है’

हिमांशी और आसिम रियाज़ की मुलाकात ‘बिग बॉस 13’ के दौरान हुई थी। हिमांशी ने शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी। उस वक्त वह चाउ के साथ सगाई कर चुकी थीं। शो में आसिम के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ीं और बाद में दोनों ने अपने रिश्ते को शो के बाहर भी जारी रखा। करीब चार साल साथ रहने के बाद 2023 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया था। उस समय दोनों ने अपने ब्रेकअप की वजह अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं को बताया था। आसिम ने भी तब कहा था कि दोनों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए अपने प्यार को छोड़ने का फैसला किया है।