‘हिंदू होने का ढोंग कर रही है’, हिमांशी खुराना के इस्लाम जबरन कबूल करवाने के दावे पर भड़के आसिम रियाज के फैंस

Himanshi Khurana Islam Religion: 'बिग बॉस 13' में नजर आ चुकीं पंजाबी अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने हाल ही में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। हिमांशी के मुताबिक उनका पूर्व बॉयफ्रेड उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा था और उन्हें लगने लगा था कि वो अपने भगवान को धोखा दे रही हैं। हिमांशी का इशारा उनके बॉयफ्रेंड रह चुके आसिम रियाज की ओर था, जिनसे उनकी मुलाकात बिग बॉस 13 के दौरान हुई थी। हालांकि हिमांशी खुराना के इस दावे के बाद लोगों की ओर से कई रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हिमांशी ने क्या दावा किया है।