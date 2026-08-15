‘मां शर्मिला टैगोर ने दी इस्लाम की सीख’, मंदिर नहीं जाता सैफ का परिवार? सबा पटौदी ने किया खुलासा

Saba Ali Khan On Practicing Islam: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी की शादी हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। दोनों अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना परिवार प्यार और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ाया। अब उनकी बेटी सबा अली खान पटौदी ने अपने बचपन और परिवार में धर्म को लेकर एक अहम बात साझा की है।