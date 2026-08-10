पैलेट गन के बाद अब गिराई गर्म-गर्म मॉम, रो-रोकर बुरा हाल, KKK 15 में कंटेस्टेंट्स के साथ फिर हुआ टॉर्चर

हालांकि, शो से जुड़े कुछ प्रतियोगियों ने बाद में सुरक्षा व्यवस्था का बचाव किया था। करण वाही ने बताया था कि स्टंट से पहले प्रतियोगियों को नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाती है। अविका गोर ने भी कहा था कि ऐसे कार्यक्रमों में मेडिकल सपोर्ट और प्रोफेशनल स्टंट टीम मौजूद रहती है।वहीं विशाल आदित्य सिंह ने भी माना था कि जोखिम इस शो का हिस्सा है और चोट लगने की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।