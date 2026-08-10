सीरियल किलर से फिर भिड़ेंगे अरशद वारसी-बरुण सोबती! ‘Asur 3’ की शूटिंग सितंबर से, नई एक्टर की एंट्री

'असुर' के सीजन 2 को ओनी सेन ने डायरेक्ट किया था। अब तीसरे सीजन में गौरव शुक्ला के निर्देशन की जिम्मेदारी संभालने की खबर है। बता दें, गौरव शुक्ला ने इस सीरीज को क्रिएट किया था और इसके शुरुआती दोनों सीजन की कहानी लिखी थी। साथ ही, श्वेता बसु प्रसाद कास्ट का हिस्सा बन रही हैं और गौरव शुक्ला तीसरे सीजन में डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी उनके पास रहने की उम्मीद है।