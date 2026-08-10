सीरियल किलर से फिर भिड़ेंगे अरशद वारसी-बरुण सोबती! ‘Asur 3’ की शूटिंग सितंबर से, नई एक्टर की एंट्री

अरशद वारसी और बरुण सोबती की ‘असुर 3’ (सोर्स: X-@TamilDelight)
Asur 3 September shooting: अरशद वारसी और बरुण सोबती की पॉपुलर क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'असुर' के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें, 'असुर 3' का प्रोजेक्ट लॉक हो चुका है और मेकर्स सितंबर 2026 में इसकी शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात ये है कि नए सीजन में कैमरे के पीछे भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
पिंकविला के मुताबिक, सीरीज की क्रिएटर और राइटर गौरव शुक्ला इस बार डायरेक्टर की कुर्सी संभाल सकते हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद के भी 'असुर 3' की कास्ट में शामिल होने की खबर है। हालांकि, उनकी भूमिका को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
'असुर' के सीजन 2 को ओनी सेन ने डायरेक्ट किया था। अब तीसरे सीजन में गौरव शुक्ला के निर्देशन की जिम्मेदारी संभालने की खबर है। बता दें, गौरव शुक्ला ने इस सीरीज को क्रिएट किया था और इसके शुरुआती दोनों सीजन की कहानी लिखी थी। साथ ही, श्वेता बसु प्रसाद कास्ट का हिस्सा बन रही हैं और गौरव शुक्ला तीसरे सीजन में डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी उनके पास रहने की उम्मीद है।
'असुर' की कहानी सीबीआई अधिकारी धनंजय राजपूत और फोरेंसिक एक्सपर्ट निखिल नायर के इर्द-गिर्द घूमती है। इन किरदारों को अरशद वारसी और बरुण सोबती ने निभाया है। सीरीज में क्राइम, साइकोलॉजी और भारतीय पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए एक खतरनाक सीरियल किलर की जांच दिखाई गई है।
बता दें, पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था और अपनी क्राइम-थ्रिलर कहानी के चलते दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद 2023 में दूसरा सीजन आया, जिसमें अरशद वारसी और बरुण सोबती ने अपने किरदारों को दोबारा निभाया। वारसी पहले ही 'असुर 3' के बनने की पुष्टि कर चुके हैं। मिड-डे को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और टीम शूटिंग के लिए डेट्स पर काम कर रही है।
'असुर' की कहानी वाराणसी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। सीरीज में पौराणिक कथाओं और आधुनिक अपराध की कहानी को एक साथ जोड़ा गया है। कहानी में धनंजय राजपूत और निखिल नायर एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश में जुटे नजर आते हैं। साथ ही, पौराणिक मान्यताओं में असुरों को देवताओं के विरोधी के तौर पर देखा गया है। सीरीज इसी पौराणिक संदर्भ को मनोविज्ञान और अपराध की कहानी के साथ जोड़कर पेश करती है।
पहला सीजन वूट पर स्ट्रीम हुआ था, जबकि दूसरा सीजन जियोसिनेमा पर रिलीज किया गया था। 'असुर 3' की रिलीज डेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
'असुर 3' के अलावा अरशद वारसी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। वह हाल ही में अजय देवगन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा के साथ 'धमाल 4' में नजर आए थे।
वहीं, वो 'गोलमाल 5' का भी हिस्सा हैं। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, अक्षय कुमार, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर नजर आएंगे। फिल्म की दिसंबर में रिलीज को लेकर पहले खबरें आई थीं, लेकिन मेकर्स ने बाद में इन रिलीज डेट की खबरों को खारिज कर दिया था। फिलहाल 'असुर 3' की शूटिंग सितंबर में शुरू होने की खबर है। सीरीज की पूरी कास्ट, कहानी और रिलीज प्लेटफॉर्म को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
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