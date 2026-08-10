10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

सीरियल किलर से फिर भिड़ेंगे अरशद वारसी-बरुण सोबती! ‘Asur 3’ की शूटिंग सितंबर से, नई एक्टर की एंट्री

Asur Season 3 cast: अरशद वारसी और बरुण सोबती की ‘असुर 3’ की शूटिंग सितंबर 2026 में शुरू होने की खबर है। श्वेता बसु प्रसाद की कास्ट में एंट्री और गौरव शुक्ला के डायरेक्शन संभालने का भी अपडेट सामने आया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 10, 2026

Asur Season 3

अरशद वारसी और बरुण सोबती की ‘असुर 3’ (सोर्स: X-@TamilDelight)

Asur 3 September shooting: अरशद वारसी और बरुण सोबती की पॉपुलर क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'असुर' के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें, 'असुर 3' का प्रोजेक्ट लॉक हो चुका है और मेकर्स सितंबर 2026 में इसकी शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात ये है कि नए सीजन में कैमरे के पीछे भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

पिंकविला के मुताबिक, सीरीज की क्रिएटर और राइटर गौरव शुक्ला इस बार डायरेक्टर की कुर्सी संभाल सकते हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद के भी 'असुर 3' की कास्ट में शामिल होने की खबर है। हालांकि, उनकी भूमिका को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

गौरव शुक्ला संभालेंगे डायरेक्शन की कमान?

'असुर' के सीजन 2 को ओनी सेन ने डायरेक्ट किया था। अब तीसरे सीजन में गौरव शुक्ला के निर्देशन की जिम्मेदारी संभालने की खबर है। बता दें, गौरव शुक्ला ने इस सीरीज को क्रिएट किया था और इसके शुरुआती दोनों सीजन की कहानी लिखी थी। साथ ही, श्वेता बसु प्रसाद कास्ट का हिस्सा बन रही हैं और गौरव शुक्ला तीसरे सीजन में डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी उनके पास रहने की उम्मीद है।

फिर आमने-सामने होंगे धनंजय और निखिल

'असुर' की कहानी सीबीआई अधिकारी धनंजय राजपूत और फोरेंसिक एक्सपर्ट निखिल नायर के इर्द-गिर्द घूमती है। इन किरदारों को अरशद वारसी और बरुण सोबती ने निभाया है। सीरीज में क्राइम, साइकोलॉजी और भारतीय पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए एक खतरनाक सीरियल किलर की जांच दिखाई गई है।

बता दें, पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था और अपनी क्राइम-थ्रिलर कहानी के चलते दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद 2023 में दूसरा सीजन आया, जिसमें अरशद वारसी और बरुण सोबती ने अपने किरदारों को दोबारा निभाया। वारसी पहले ही 'असुर 3' के बनने की पुष्टि कर चुके हैं। मिड-डे को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और टीम शूटिंग के लिए डेट्स पर काम कर रही है।

क्या है 'असुर' की कहानी?

'असुर' की कहानी वाराणसी की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। सीरीज में पौराणिक कथाओं और आधुनिक अपराध की कहानी को एक साथ जोड़ा गया है। कहानी में धनंजय राजपूत और निखिल नायर एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश में जुटे नजर आते हैं। साथ ही, पौराणिक मान्यताओं में असुरों को देवताओं के विरोधी के तौर पर देखा गया है। सीरीज इसी पौराणिक संदर्भ को मनोविज्ञान और अपराध की कहानी के साथ जोड़कर पेश करती है।

पहला सीजन वूट पर स्ट्रीम हुआ था, जबकि दूसरा सीजन जियोसिनेमा पर रिलीज किया गया था। 'असुर 3' की रिलीज डेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

अरशद वारसी की पाइपलाइन में कई फिल्में

'असुर 3' के अलावा अरशद वारसी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। वह हाल ही में अजय देवगन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा के साथ 'धमाल 4' में नजर आए थे।

वहीं, वो 'गोलमाल 5' का भी हिस्सा हैं। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, अक्षय कुमार, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर नजर आएंगे। फिल्म की दिसंबर में रिलीज को लेकर पहले खबरें आई थीं, लेकिन मेकर्स ने बाद में इन रिलीज डेट की खबरों को खारिज कर दिया था। फिलहाल 'असुर 3' की शूटिंग सितंबर में शुरू होने की खबर है। सीरीज की पूरी कास्ट, कहानी और रिलीज प्लेटफॉर्म को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 01:15 pm

Published on:

10 Aug 2026 01:15 pm

Hindi News / Entertainment / सीरियल किलर से फिर भिड़ेंगे अरशद वारसी-बरुण सोबती! ‘Asur 3’ की शूटिंग सितंबर से, नई एक्टर की एंट्री

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Tabu की फोटो का बिना इजाजत इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, दिल्ली HC ने दिए सख्त निर्देश

Tabu personality rights
मनोरंजन

फैन को स्टेज से नीचे उतारते ही भड़के पवन सिंह? सिक्योरिटी ने धकेला, वापस बुलाकर कराया फोटो सेशन, VIDEO वायरल

Pawan Singh security video
मनोरंजन

AR Ameen Accident: एयरपोर्ट जाते वक्त हुआ हादसा, ए आर रहमान की बेटी खतीजा ने बताया कैसे हुई सड़क दुर्घटना

AR Rahman Son Ameen Accident
मनोरंजन

‘मिठाई की दुकान में रहकर भूखे निकले तो क्या दुख’, सुनीता आहूजा के आरोपों पर ये क्या बोल गए गोविंदा

Sunita Ahuja affairs claim
मनोरंजन

ए आर रहमान के बेटे अमीन के एक्सीडेंट पर बेटी खतीजा रहमान ने तोड़ी चुप्पी, भाई की हालत पर दिया अपडेट

AR Rahman Daughter On Ameen Sister On His Accident
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.