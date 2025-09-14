Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Weekend Ka Vaar: फराह ने किया इंसाफ, अक्षय-अरशद ने लगाई आग, ‘Bigg Boss 19’ के घर में मचा घमासान

Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में फराह खान ने इंसाफ करते हुए घरवालों की जमकर क्लास लगाई, तो वहीं अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने आकर आग में घी डालने का काम किया। 'बिग बॉस' के घर में घमासान मच गया...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 14, 2025

Weekend Ka Vaar: फराह ने किया इंसाफ, अक्षय-अरशद ने लगाई आग, 'Bigg Boss 19' के घर में मची घमासान
'वीकेंड का वार' (फोटो सोर्स: X)

Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19' का 13 सितंबर का एपिसोड 'वीकेंड का वार' स्पेशल था। इस बार सलमान खान की जगह फराह खान शो को होस्ट कर रही थीं और उन्होंने आते ही घरवालों की क्लास लगा दी, जिसकी पहली झलक प्रोमो में आप देख ही चुके हैं। फराह ने जहां बसीर अली, कुनिका सदानंद और नेहल को फटकारा, तो वहीं कई और कंटेस्टेंट्स की आंखें खोल दीं। शो में अरशद वारसी और अक्षय कुमार भी नजर आए और उन्होंने कंटेस्टेंट्स के बीच आग में घी डालने का काम किया। बता दें कि इस हफ्ते डबल एविक्शन में 2 कंटेस्टेंट्स का पत्ता भी कट गया।

फराह ने किया इंसाफ

फराह खान ने सबसे पहले नेहल की क्लास लगाई और कहा कि उन्होंने अमाल को गलत जगह मारा, साथ ही उन्होंने कहा कि ये फिजिकल टास्क था और उसमें लगना जाहिर सी बात है। इसके बाद फराह ने अमाल से सवाल किया कि वो बार-बार क्यों सॉरी बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि उसके कारण नेहल और चढ़ती गई और मुद्दा बड़ा बन गया।

ये भी पढ़ें

‘पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस के पति हुए हॉस्पिटलाइज्ड, वीडियो आया सामने
TV न्यूज
'पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस के पति हुए होस्पिटलाइज , वीडियो आया सामने

फराह ने आगे कहा कि, 'मुझसे बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, वो फेमिनिजम को 100 साल पीछे ले जा रहा है। नेहल तुम इतना क्यों रो रही थीं? तुम्हें इतनी अटेंशन मिल रही थी कि तुम इंजॉय कर रही थीं।' नेहल ने कहा कि ये आपका पर्सनल ट्रॉमा हैं। अगर ये सब करना है तो फराह आप किसी भी फिजिकल टास्क में हिस्सा न लें।

'Bigg Boss 19' के घर में मचा घमासान

इसके बाद फराह ने कुनिका को समझाया कि ये जो आपका रवैया है इस घर में आकर, वो बहुत शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि आपने किसी की प्लेट से खाना निकलवा दिया। आप संस्कार की बात लेकर आ गईं। कुनिका ने अपनी सफाई में कहा कि वह इसके लिए माफी मांग चुकी हैं।

फिर फराह ने तान्या को मारे गए ताने 'मां ने नहीं सिखाया', 'संस्कार नहीं हैं'.. इस पर रिएक्ट किया। फराह ने कुनिका की इस बात पर उन्हें फटकारा कि वह जरा सी बात पर परवरिश पर चली जाती हैं। फराह फिर तान्या से कहती हैं कि उनकी भी गलती थी क्योंकि उन्होंने मां का दर्जा कुनिका को दिया। तान्या से कहा कि मां का दर्जा सिर्फ मां के लिए ही रखो।

अक्षय-अरशद ने लगाई आग

इसका साथ ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी सबसे पहले नीलम को फंसाते हैं और वो उन्हें कटघरे में बुलाते हैं। इसके बाद अक्षय फिर तान्या, कुनिका और नीलम को बुलाते हैं। तान्या और नीलम को साइड में खड़ा करते हैं और बीच में नीलम होती हैं। अक्षय कहते हैं कि वो कुछ सवाल पूछेंगे और नीलम को बताना होगा कि उनकी कौन सी दोस्त उस सवाल के लिए ज्यादा गिल्टी हैं। अगर गलत जवाब दिया तो नीलम को सजा मिलेगी।

अक्षय और अरशद बारी-बारी से नीलम से सवाल पूछते हैं। जब पूछा गया कि कुनिका (और तान्या में से कौन उन्हें धोखा दे सकता है, तो नीलम कहती हैं कि तान्या उनकी पीठ में छुरा घोंप सकती है।अक्षय फिर नीलम से कहते है कि वक्त आने पर वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं और वह अपनी इसी ताकत को बढ़ाती रहें बाद वह और अरशद वारसी घरवालों से विदा लेते हैं।

बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ये वीकेंड का वार एपिसोड काफी एंटरटेनिंग रहा, जिसमें फराह खान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई, वहीं अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने अपने अंदाज से दर्शकों को खूब हंसाया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

14 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Weekend Ka Vaar: फराह ने किया इंसाफ, अक्षय-अरशद ने लगाई आग, ‘Bigg Boss 19’ के घर में मचा घमासान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.