Weekend Ka Vaar: फराह ने किया इंसाफ, अक्षय-अरशद ने लगाई आग, ‘Bigg Boss 19’ के घर में मचा घमासान

Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19' का 13 सितंबर का एपिसोड 'वीकेंड का वार' स्पेशल था। इस बार सलमान खान की जगह फराह खान शो को होस्ट कर रही थीं और उन्होंने आते ही घरवालों की क्लास लगा दी, जिसकी पहली झलक प्रोमो में आप देख ही चुके हैं। फराह ने जहां बसीर अली, कुनिका सदानंद और नेहल को फटकारा, तो वहीं कई और कंटेस्टेंट्स की आंखें खोल दीं। शो में अरशद वारसी और अक्षय कुमार भी नजर आए और उन्होंने कंटेस्टेंट्स के बीच आग में घी डालने का काम किया। बता दें कि इस हफ्ते डबल एविक्शन में 2 कंटेस्टेंट्स का पत्ता भी कट गया।
फराह खान ने सबसे पहले नेहल की क्लास लगाई और कहा कि उन्होंने अमाल को गलत जगह मारा, साथ ही उन्होंने कहा कि ये फिजिकल टास्क था और उसमें लगना जाहिर सी बात है। इसके बाद फराह ने अमाल से सवाल किया कि वो बार-बार क्यों सॉरी बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि उसके कारण नेहल और चढ़ती गई और मुद्दा बड़ा बन गया।
फराह ने आगे कहा कि, 'मुझसे बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, वो फेमिनिजम को 100 साल पीछे ले जा रहा है। नेहल तुम इतना क्यों रो रही थीं? तुम्हें इतनी अटेंशन मिल रही थी कि तुम इंजॉय कर रही थीं।' नेहल ने कहा कि ये आपका पर्सनल ट्रॉमा हैं। अगर ये सब करना है तो फराह आप किसी भी फिजिकल टास्क में हिस्सा न लें।
इसके बाद फराह ने कुनिका को समझाया कि ये जो आपका रवैया है इस घर में आकर, वो बहुत शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि आपने किसी की प्लेट से खाना निकलवा दिया। आप संस्कार की बात लेकर आ गईं। कुनिका ने अपनी सफाई में कहा कि वह इसके लिए माफी मांग चुकी हैं।
फिर फराह ने तान्या को मारे गए ताने 'मां ने नहीं सिखाया', 'संस्कार नहीं हैं'.. इस पर रिएक्ट किया। फराह ने कुनिका की इस बात पर उन्हें फटकारा कि वह जरा सी बात पर परवरिश पर चली जाती हैं। फराह फिर तान्या से कहती हैं कि उनकी भी गलती थी क्योंकि उन्होंने मां का दर्जा कुनिका को दिया। तान्या से कहा कि मां का दर्जा सिर्फ मां के लिए ही रखो।
इसका साथ ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी सबसे पहले नीलम को फंसाते हैं और वो उन्हें कटघरे में बुलाते हैं। इसके बाद अक्षय फिर तान्या, कुनिका और नीलम को बुलाते हैं। तान्या और नीलम को साइड में खड़ा करते हैं और बीच में नीलम होती हैं। अक्षय कहते हैं कि वो कुछ सवाल पूछेंगे और नीलम को बताना होगा कि उनकी कौन सी दोस्त उस सवाल के लिए ज्यादा गिल्टी हैं। अगर गलत जवाब दिया तो नीलम को सजा मिलेगी।
अक्षय और अरशद बारी-बारी से नीलम से सवाल पूछते हैं। जब पूछा गया कि कुनिका (और तान्या में से कौन उन्हें धोखा दे सकता है, तो नीलम कहती हैं कि तान्या उनकी पीठ में छुरा घोंप सकती है।अक्षय फिर नीलम से कहते है कि वक्त आने पर वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं और वह अपनी इसी ताकत को बढ़ाती रहें बाद वह और अरशद वारसी घरवालों से विदा लेते हैं।
बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ये वीकेंड का वार एपिसोड काफी एंटरटेनिंग रहा, जिसमें फराह खान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई, वहीं अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने अपने अंदाज से दर्शकों को खूब हंसाया।