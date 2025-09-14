Weekend Ka Vaar: फराह ने किया इंसाफ, अक्षय-अरशद ने लगाई आग, ‘Bigg Boss 19’ के घर में मचा घमासान

Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19' का 13 सितंबर का एपिसोड 'वीकेंड का वार' स्पेशल था। इस बार सलमान खान की जगह फराह खान शो को होस्ट कर रही थीं और उन्होंने आते ही घरवालों की क्लास लगा दी, जिसकी पहली झलक प्रोमो में आप देख ही चुके हैं। फराह ने जहां बसीर अली, कुनिका सदानंद और नेहल को फटकारा, तो वहीं कई और कंटेस्टेंट्स की आंखें खोल दीं। शो में अरशद वारसी और अक्षय कुमार भी नजर आए और उन्होंने कंटेस्टेंट्स के बीच आग में घी डालने का काम किया। बता दें कि इस हफ्ते डबल एविक्शन में 2 कंटेस्टेंट्स का पत्ता भी कट गया।