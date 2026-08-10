‘Typhoid में Coke कैसे पीते हैं’, Abhijeet Dipke पर समय रैना ने कसा तंज? वायरल दावे में PM मोदी को लेकर कही ये बात

Samay Raina Takes Dig At Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को लेकर इन दिनों कॉमेडियन समय रैना का एक कमेंट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक समय रैना ने अभिजीत के टाइफाइड को लेकर तंज कसा है। बता दें, कुछ समय पहले अभिजीत ने समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट को बेकार बताते हुए वहां कभी ना जाने की बात कही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि समय रैना का ये कमेंट सच में ऑथेंटिक है या फिर नहीं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं।