‘Typhoid में Coke कैसे पीते हैं’, Abhijeet Dipke पर समय रैना ने कसा तंज? वायरल दावे में PM मोदी को लेकर कही ये बात

समय रैना ने अभिजीत दिपके पर कसा तंज ( फोटो सोर्स- ANI)
Samay Raina Takes Dig At Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को लेकर इन दिनों कॉमेडियन समय रैना का एक कमेंट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक समय रैना ने अभिजीत के टाइफाइड को लेकर तंज कसा है। बता दें, कुछ समय पहले अभिजीत ने समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट को बेकार बताते हुए वहां कभी ना जाने की बात कही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि समय रैना का ये कमेंट सच में ऑथेंटिक है या फिर नहीं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल, समय रैना का नाम उनके चर्चित कॉमेडी शो ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ को लेकर पहले भी विवादों में रहा है। इसी बीच अभिजीत दिपके ने कथित तौर पर शो और समय रैना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
अभिजीत ने समय के शो में जाने से इनकार करते हुए उन्हें लेकर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स की नजर दोनों के बीच कथित तकरार पर टिक गई। अब वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट ने इस पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक, समय रैना ने अभिजीत दिपके के टाइफाइड का जिक्र करते हुए उनके कोल्ड ड्रिंक पीने पर कटाक्ष किया। इस कथित कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
हालांकि, यहां यह साफ करना जरूरी है कि वायरल स्क्रीनशॉट वास्तव में समय रैना के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया गया था या नहीं, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। ऐसे में इसे समय रैना का प्रमाणित बयान मानना जल्दबाजी होगी।
वायरल पोस्ट के साथ अभिजीत दिपके के पुराने बयानों का भी जिक्र किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने समय रैना को लेकर कहा था कि वह ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ में कभी शामिल नहीं होंगे।
इसी कथित बयान के बाद अब समय की तरफ से जवाब आने की चर्चा हो रही है। हालांकि, दोनों के बीच पूरी बातचीत का प्रमाणित और आधिकारिक संदर्भ सामने नहीं आया है।
सोशल मीडिया पर वायरल दावों में अभिजीत दिपके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है। इसी संदर्भ में समय रैना के नाम से वायरल स्क्रीनशॉट में उनके ऊपर कटाक्ष किए जाने का दावा किया जा रहा है।
मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे विवाद को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग समय रैना के कथित जवाब को उनकी कॉमेडी शैली से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग वायरल स्क्रीनशॉट की सत्यता पर ही सवाल उठा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग