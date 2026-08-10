10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘Typhoid में Coke कैसे पीते हैं’, Abhijeet Dipke पर समय रैना ने कसा तंज? वायरल दावे में PM मोदी को लेकर कही ये बात

Samay Raina On PM Modi: कॉमेडियन समय रैना और अभिजीत दिपके के बीच सोशल मीडिया पर चल रही जुबानी जंग एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि समय रैना ने अभिजीत दिपके की बीमारी को लेकर तंज कसा है। हालांकि, वायरल स्क्रीनशॉट की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 10, 2026

Samay Raina Takes Dig At Abhijeet Dipke

समय रैना ने अभिजीत दिपके पर कसा तंज ( फोटो सोर्स- ANI)

Samay Raina Takes Dig At Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को लेकर इन दिनों कॉमेडियन समय रैना का एक कमेंट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक समय रैना ने अभिजीत के टाइफाइड को लेकर तंज कसा है। बता दें, कुछ समय पहले अभिजीत ने समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट को बेकार बताते हुए वहां कभी ना जाने की बात कही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि समय रैना का ये कमेंट सच में ऑथेंटिक है या फिर नहीं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं।

इंडिया गॉट लेटेंट को लेकर शुरू हुआ मामला

दरअसल, समय रैना का नाम उनके चर्चित कॉमेडी शो ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ को लेकर पहले भी विवादों में रहा है। इसी बीच अभिजीत दिपके ने कथित तौर पर शो और समय रैना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

अभिजीत ने समय के शो में जाने से इनकार करते हुए उन्हें लेकर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स की नजर दोनों के बीच कथित तकरार पर टिक गई। अब वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट ने इस पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है।

टाइफाइड को लेकर वायरल हो रहा दावा

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक, समय रैना ने अभिजीत दिपके के टाइफाइड का जिक्र करते हुए उनके कोल्ड ड्रिंक पीने पर कटाक्ष किया। इस कथित कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

हालांकि, यहां यह साफ करना जरूरी है कि वायरल स्क्रीनशॉट वास्तव में समय रैना के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया गया था या नहीं, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। ऐसे में इसे समय रैना का प्रमाणित बयान मानना जल्दबाजी होगी।

अभिजीत के पुराने बयान भी चर्चा में

वायरल पोस्ट के साथ अभिजीत दिपके के पुराने बयानों का भी जिक्र किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने समय रैना को लेकर कहा था कि वह ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ में कभी शामिल नहीं होंगे।

इसी कथित बयान के बाद अब समय की तरफ से जवाब आने की चर्चा हो रही है। हालांकि, दोनों के बीच पूरी बातचीत का प्रमाणित और आधिकारिक संदर्भ सामने नहीं आया है।

पीएम को लेकर कथित टिप्पणी का भी जिक्र

सोशल मीडिया पर वायरल दावों में अभिजीत दिपके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है। इसी संदर्भ में समय रैना के नाम से वायरल स्क्रीनशॉट में उनके ऊपर कटाक्ष किए जाने का दावा किया जा रहा है।

मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे विवाद को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग समय रैना के कथित जवाब को उनकी कॉमेडी शैली से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग वायरल स्क्रीनशॉट की सत्यता पर ही सवाल उठा रहे हैं।


‘रोमांटिक सोलमेट होते हैं’, शादी को लेकर सारा तेंदुलकर का बड़ा खुलासा, होने वाले पार्टनर को लेकर बताए फ्यूचर प्लान

ये भी पढ़ें
Sara Tendulkar On Relationships

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 12:17 pm

Published on:

10 Aug 2026 12:17 pm

Hindi News / Entertainment / ‘Typhoid में Coke कैसे पीते हैं’, Abhijeet Dipke पर समय रैना ने कसा तंज? वायरल दावे में PM मोदी को लेकर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Tabu की फोटो का बिना इजाजत इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, दिल्ली HC ने दिए सख्त निर्देश

Tabu personality rights
मनोरंजन

फैन को स्टेज से नीचे उतारते ही भड़के पवन सिंह? सिक्योरिटी ने धकेला, वापस बुलाकर कराया फोटो सेशन, VIDEO वायरल

Pawan Singh security video
मनोरंजन

AR Ameen Accident: एयरपोर्ट जाते वक्त हुआ हादसा, ए आर रहमान की बेटी खतीजा ने बताया कैसे हुई सड़क दुर्घटना

AR Rahman Son Ameen Accident
मनोरंजन

‘मिठाई की दुकान में रहकर भूखे निकले तो क्या दुख’, सुनीता आहूजा के आरोपों पर ये क्या बोल गए गोविंदा

Sunita Ahuja affairs claim
मनोरंजन

ए आर रहमान के बेटे अमीन के एक्सीडेंट पर बेटी खतीजा रहमान ने तोड़ी चुप्पी, भाई की हालत पर दिया अपडेट

AR Rahman Daughter On Ameen Sister On His Accident
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.