अभिनेता ने ट्रोल करने वालों से भी कहा कि वे उनके करीबियों को धमकियां देना बंद करें। साथ ही, उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि उनके ब्रेकअप को लेकर चल रही चर्चाओं को अब यहीं खत्म कर दिया जाए। यह मानते हुए कि उन्हें खुद पर काम करने की जरूरत है, अविनाश ने कहा, "जाहिर है, मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है।" उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर लौटने से पहले वे खुद पर ध्यान देना चाहते हैं और चीजों को "ठीक" करना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा, "जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी वापस आऊंगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और चलिए, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं।"