ईशा सिंह से ब्रेकअप के बाद भावुक हुए अविनाश मिश्रा। ( फोटो सोर्स: @avinash_world/instagram)
Avinash Mishra Eisha Singh Controversy: टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा ने ब्रेकअप के बाद अपने DJ सेट के दौरान 'बेवफा निकली है तू' गाना बजाने पर हुई आलोचनाओं के बीच, सोशल मीडिया पर ईशा सिंह से माफी मांगी। उन्होंने सफाई दी कि इस गाने का ईशा से कोई लेना-देना नहीं था, एक्टर ने कहा कि लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया और इसे लेकर कई तरह के एडिट वीडियो बना दिए। वीडियो में काफी भावुक नजर आ रहे अविनाश ने अपनी गलती की जिम्मेदारी ली और कहा, "अगर किसी को दोष देना है, तो वह मैं हूं।" साथ ही, उन्होंने ट्रोल करने वालों से गुजारिश की कि वे इस मामले में उनके दोस्तों और परिवार को न घसीटें।
अविनाश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने और ईशा के बारे में चल रही चर्चाओं पर बात की। उन्होंने शुरुआत में कहा, "दोस्तों, काफी दिनों से बहुत सी बातें हो रही हैं और मैं अब इसे खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है।" इसके बाद उन्होंने अपने DJ सेट के दौरान 'बेवफा निकली है तू' गाना बजाने का जिक्र किया और बताया कि कैसे लोगों ने इस घटना का अलग-अलग मतलब निकाल लिया और इसे लेकर कई सोशल मीडिया एडिट बना दिए।
इस विवाद के लिए माफी मांगते हुए, अविनाश ने माना कि उनकी हरकतों से ईशा और उनके करीबियों को दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि इससे सबसे ज्यादा ईशा, उसके परिवार और उसके चाहने वालों को दुख पहुंचा है। और सच कहूं तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।" उन्होंने गाना बजाने के लिए माफी मांगी और कहा, "मुझे माफ कर दो।"
उनके ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए, अविनाश ने इस स्थिति की जिम्मेदारी ली और माना कि अगर किसी को दोष दिया जा सकता है, तो वह खुद हैं। उन्होंने कबूल किया, "यह मेरी ही गलती है।" उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे इस विवाद में अपने परिवार और दोस्तों को न घसीटें। उन्होंने कहा, "कृपया परिवार और दोस्तों को इसमें शामिल न करें, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है।"
अभिनेता ने ट्रोल करने वालों से भी कहा कि वे उनके करीबियों को धमकियां देना बंद करें। साथ ही, उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि उनके ब्रेकअप को लेकर चल रही चर्चाओं को अब यहीं खत्म कर दिया जाए। यह मानते हुए कि उन्हें खुद पर काम करने की जरूरत है, अविनाश ने कहा, "जाहिर है, मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है।" उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर लौटने से पहले वे खुद पर ध्यान देना चाहते हैं और चीजों को "ठीक" करना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा, "जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी वापस आऊंगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और चलिए, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं।"
बता दें कि रियलिटी शो बिग बॉस के 18वें सीजन के दौरान अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के प्यार की शुरुआत हुई थी। शो में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई जो शो के बाद धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. कई बार को दोनों एक साथ स्पॉट किया गया। इतना ही नहीं 'खतरों के खिलाड़ी 15' जीतने के बाद अविनाश ने अपनी जीत का श्रेय ईशा को दिया था।
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