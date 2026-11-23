Avinash Mishra-Eisha Singh Breakup: टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह और अभिनेता अविनाश मिश्रा की लव स्टोरी अब विवादों में घिर गई है। कभी टीवी की पसंदीदा जोड़ियों में शामिल रहे दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार आई है कि अब सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को लेकर बयानबाजी हो रही है। मामला सिर्फ ब्रेकअप की खबरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें धोखा देने के आरोप, निजी चैट और ऑडियो लीक होने के दावे, क्लब में बजा 'बेवफा निकली है तू' गाना और रजत दलाल की एंट्री ने विवाद को और बढ़ा दिया है।