Sapna Choudhary Divorce News: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। अपने डांस और गानों से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली सपना ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वह अपने पति वीर साहू से अलग होने जा रही हैं और तलाक की अर्जी भी दाखिल कर चुकी हैं। करीब 6 साल पहले दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। अब इस रिश्ते के खत्म होने की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है।