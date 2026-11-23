अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी के इंस्टाग्राम से ली गई फोटोज। (फोटो सोर्स: @arjunbijlani/instagram)
Arjun Bijlani Body Shaming Controversy: एक्टर अर्जुन बिजलानी ने 'पति पत्नी और पंगा 2' में अपनी पत्नी नेहा स्वामी बिजलानी की खाने-पीने की आदतों पर की गई टिप्पणी को लेकर हो रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में रियलिटी शो का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें कई दर्शकों ने उन पर नेशनल टेलीविजन पर नेहा को 'बॉडी-शेम' करने का आरोप लगाया। हालांकि, अर्जुन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी बातें नेहा के खान-पान और सेहत से जुड़ी थीं, न कि उनके शरीर या दिखावट से।
इसके साथ ही एक्टर ने उनको ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि एक-दूसरे का ध्यान रखना नेहा के साथ उनके 23 साल पुराने रिश्ते का एक अहम हिस्सा है।
बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब अर्जुन और शो के होस्ट मुनव्वर फारुकी के बीच हुई बातचीत पर दर्शकों का ध्यान गया। नेहा की खाने-पीने की आदतों पर चर्चा करते हुए अर्जुन ने कहा, "नेहा 8 घंटे सोती होगी, पर 16 घंटे खाती रहती है।" इस कमेंट के बाद नेहा अनकम्फर्टेबल हो गईं। ऐसे में शो में अपने पति विवेक दहिया के साथ हिस्सा ले रहीं दिव्यांका त्रिपाठी ने बीच-बचाव किया और माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की। दिव्यांका ने कहा कि अगर नेहा खाती हैं, तो वे सब भी खाते हैं। बाद में उन्हें नेहा के साथ पिज्जा शेयर करते हुए भी देखा गया।
यह क्लिप जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद कई दर्शकों ने अर्जुन के शब्दों के चुनाव पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का मानना था कि अन्य कंटेस्टेंट्स और दर्शकों के सामने अपनी पत्नी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना असंवेदनशील था। आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, X (ट्विटर) पर एक यूजर ने अर्जुन पर नेहा को 'बॉडी शेम' करने का आरोप लगाया और उनके द्वारा 'चरना' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। अभिनेता ने स्पष्ट किया कि वह नेहा के शरीर के बारे में नहीं, बल्कि उनकी खान-पान की आदतों के बारे में बात कर रहे थे।
रविवार (23 नवंबर) अर्जुन बिजलानी ने X (पहले) पर ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा, 'हमने खान-पान की आदतों के बारे में बात की थी, मैं उन्हें 'बॉडी शेम' नहीं कर रहा था। आप लोग हर चीज को गलत नजरिए से देखते हैं। अपनी पत्नी को उनकी हेल्थ और खान-पान की आदतों के बारे में बताना प्यार है, कुछ और नहीं। दूसरे लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की परवाह है और मैं उनसे प्यार करता हूं। इसलिए, मैं उन्हें बताता रहूंगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, और वह भी मेरे साथ ऐसा ही कर सकती हैं। यही वजह है कि हम 23 सालों से साथ हैं। नफरत फैलाने वालों, आगे बढ़ो! इंटरनेट पर कमेंट करने के लिए कुछ और ढूंढ लो। बाकी, आपकी मर्जी।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस जोड़े को मौजूदा सीजन के दौरान आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर में जब नेहा ने एक ऐसी टी-शर्ट पहनी थी जिस पर पैगंबर मुहम्मद से जुड़ा उर्दू टेक्स्ट लिखा था। उसके बाद भी अर्जुन और नेहा को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और कपल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। उन्होंने बताया था कि यह टी-शर्ट उन्हें बैंकॉक में एक फैन ने गिफ्ट की थी और उन्हें उस टेक्स्ट का मतलब नहीं पता था। इस घटना के बाद नेहा को मिली गालियों और धमकियों की भी इस जोड़े ने निंदा की।
'धमाल विद पति पत्नी और पंगा - जोड़ियों का रियलिटी चेक' शो का दूसरा सीजन 10 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ। सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारुकी द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो वीकेंड पर रात 9:30 बजे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होता है और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है। शो में सेलिब्रिटी कपल्स को एक साथ लाया जाता है, जहां वे कम्पैटिबिलिटी टेस्ट, रिश्तों से जुड़े टास्क और चुनौतियों का सामना करते हैं। बता दें कि इस सीजन में अर्चना पूरन सिंह-परमीत सेठी, शब्बीर अहलूवालिया-कांची कौल, अर्जुन बिजलानी-नेहा स्वामी बिजलानी, राहुल वैद्य-दिशा परमार, मनोज तिवारी-सुरभि तिवारी, दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया, और दीपिका सिंह-रोहित राज गोयल बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं।
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