रविवार (23 नवंबर) अर्जुन बिजलानी ने X (पहले) पर ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा, 'हमने खान-पान की आदतों के बारे में बात की थी, मैं उन्हें 'बॉडी शेम' नहीं कर रहा था। आप लोग हर चीज को गलत नजरिए से देखते हैं। अपनी पत्नी को उनकी हेल्थ और खान-पान की आदतों के बारे में बताना प्यार है, कुछ और नहीं। दूसरे लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की परवाह है और मैं उनसे प्यार करता हूं। इसलिए, मैं उन्हें बताता रहूंगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, और वह भी मेरे साथ ऐसा ही कर सकती हैं। यही वजह है कि हम 23 सालों से साथ हैं। नफरत फैलाने वालों, आगे बढ़ो! इंटरनेट पर कमेंट करने के लिए कुछ और ढूंढ लो। बाकी, आपकी मर्जी।