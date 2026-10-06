आग के बीच ‘हसल 5’ का ग्रैंड फिनाले शूट, अगले दिन सेट पर नजर आईं सोनाली बेंद्रे-अर्चना पूरन सिंह, Video

Pati Patni Aur Panga Set Fire: मुंबई की फिल्म सिटी में सोमवार को ‘पति पत्नी और पंगा सीजन 2’ और ‘हसल सीजन 5’ के सेट के बाहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद शो की कास्ट और क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।