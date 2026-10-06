6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

आग के बीच ‘हसल 5’ का ग्रैंड फिनाले शूट, अगले दिन सेट पर नजर आईं सोनाली बेंद्रे-अर्चना पूरन सिंह, Video

Pati Patni Aur Panga 2 Fire: मुंबई की फिल्म सिटी में ‘पति पत्नी और पंगा 2’ के सेट के बाहर भीषण आग लगी। अगले दिन सोनाली बेंद्रे और अर्चना पूरन सिंह सेट पर पहुंचीं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 06, 2026

Pati Patni Aur Panga 2

सोनाली बेंद्रे दिखीं ‘पति पत्नी और पंगा 2’ के सेट पर (सोर्स: instagram- namastebollywood.in)

Pati Patni Aur Panga Set Fire: मुंबई की फिल्म सिटी में सोमवार को ‘पति पत्नी और पंगा सीजन 2’ और ‘हसल सीजन 5’ के सेट के बाहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद शो की कास्ट और क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

घटना के वक्त ‘पति पत्नी और पंगा सीजन 2’ के सेट पर शूटिंग नहीं हो रही थी। वहीं, आग लगने के दौरान पास में ‘हसल सीजन 5’ के ग्रैंड फिनाले की शूटिंग चल रही थी।

अगले दिन सेट पर पहुंचीं सोनाली बेंद्रे और अर्चना पूरन सिंह

आग की घटना के एक दिन बाद मंगलवार को ‘पति पत्नी और पंगा सीजन 2’ के सेट पर सोनाली बेंद्रे, अर्चना पूरन सिंह और अन्य कलाकार नजर आए। सोनाली बेंद्रे ने पैपराजी के सामने खुशी से पोज दिए। वह पिंक आउटफिट में नजर आईं। वहीं, अर्चना पूरन सिंह अपने पति परमित सेठी के साथ जल्दी से सेट के अंदर जाती दिखाई दीं।

बता दें, आग की घटना को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए ‘पति पत्नी और पंगा’ की टीम ने घटना की पुष्टि की। टीम ने बताया कि आग सेट के बाहर लगी थी और घटना के वक्त शो की शूटिंग नहीं हो रही थी। टीम के मुताबिक, इस हादसे में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई।

क्या ‘रामायण’ के सेट पर लगी थी आग?

आग के वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जाने लगा कि आग रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर ‘रामायण’ के सेट पर लगी है।

टीम ने स्पष्ट किया कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ के सेट पर आग लगने की कोई घटना नहीं हुई है यानी वायरल वीडियो को ‘रामायण’ के सेट से जोड़कर किए जा रहे दावे सही नहीं थे।

10 अक्टूबर को प्रीमियर होगा ‘पति पत्नी और पंगा 2’

इस बीच ‘पति पत्नी और पंगा सीजन 2’ अपने प्रीमियर के लिए तैयार है। शो का प्रीमियर 10 अक्टूबर 2026 को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर होगा।

शो में मुनव्वर फारुकी और सोनाली बेंद्रे होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे। सीजन 2 में नई जोड़ियां बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगी। शो के नए सीजन को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 05:57 pm

Published on:

06 Oct 2026 05:52 pm

Hindi News / Entertainment / आग के बीच ‘हसल 5’ का ग्रैंड फिनाले शूट, अगले दिन सेट पर नजर आईं सोनाली बेंद्रे-अर्चना पूरन सिंह, Video

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कॉमेडियन मधुर विरली के नए कॉमेडी स्पेशल पर विवाद, दर्शकों ने कहा- ‘कैजुअल’ नहीं बल्कि पूरा अराजक है शो

Comedian Madhur Virli Controversy
मनोरंजन

UK07 राइडर अनुराग डोभाल पर जीजा ने लगाए गंभीर आरोप, पत्नी रितिका ने वीडियो शेयर कर बताई पूरी बात

Anurag Dobhal arrest
मनोरंजन

आलिया भट्ट की ‘Dont Be Shy’ की कास्ट पहुंचेंगे कॉलेज, फिल्म देखने के बाद जेन-Z छात्रों से करेंगे बातचीत

Dont Be Shy
मनोरंजन

आग लगने के बाद अमिताभ बच्चन और बादशाह से तुरंत खाली कराया गया सेट, मुंबई फिल्म सिटी मामले पर जानें अपडेट

Mumbai Film City Fire
बॉलीवुड

‘पांच साल पहले लंदन में कहा था, गैंगस्टर्स से दूर रहो’, मीका सिंह ने किया मूसेवाला से आखिरी बातचीत का खुलासा

Mika Singh Adviced Sidhu Moose Wala
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.