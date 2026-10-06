आग लगने के बाद अमिताभ बच्चन और बादशाह से तुरंत खाली कराया गया सेट, मुंबई फिल्म सिटी मामले पर जानें अपडेट

Mumbai Film City Fire: मुंबई के गोरेगांव ईस्ट स्थित फिल्म सिटी में सोमवार यानी 5 अक्टूबर को अचानक आग लगने से कई टेलीविजन शोज की शूटिंग प्रभावित हो गई। आग एक अस्थायी सेट के बाहरी हिस्से में लगी थी, जिसका इस्तेमाल 'पति पत्नी और पंगा 2' की शूटिंग के लिए किया जा रहा था। आग से उठने वाला धुआं पास में मौजूद 'हसल 5' और 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों जगहों पर शूटिंग रोकनी पड़ी और कलाकारों व कर्मचारियों को सेट से बाहर निकालना पड़ा।