‘मां को बोलता है मर जा, मेरे बच्चों का क्या होगा?’ Yung DSA की डेंगू वाली टिप्पणी के बाद रोईं माही विज, लोगों ने लगाया सिंपैथी कार्ड खेलने का आरोप

माही और यंग के बीच विवाद इसके बाद और बढ़ गया। शो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के आने के दौरान एक शायरी गेम खेला गया। माही के सामने जब यह शायरी आई कि ‘बंद कर दो बनना किसी और की सस्ती कॉपी’, तो उन्होंने इसे यंग DSA से जोड़ दिया। आयुष्मान के पूछने पर माही ने साफ कहा कि यंग MC स्टैन की सस्ती कॉपी हैं। इसके बाद सलमान खान और घर के बाकी सदस्य यंग के साथ मजाक करते नजर आए।