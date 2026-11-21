Bhushan Thakare first Crorepati in KBC 18: रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) सीजन 18 में एक बेहद भावुक पल सामने आया है, जहां शो को अपना पहला 1 करोड़ रुपये का विजेता मिल गया है। जलगांव के 28 साल के भूषण ठाकरे ने 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देकर यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। जैसे ही अमिताभ बच्चन ने उनके जवाब को सही, कहा पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। खुद बिग बी अपनी सीट से उठे और कंटेस्टेंट को गले लगा लिया। इसका पूरा वीडियो सामने आया है। वहीं, भूषण ठाकरे ने बताया कि वह महज 24 रुपये लेकर मुंबई आए थे।