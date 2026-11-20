Farhana Bhatt On Ekta Kapoor Next Naagin speculation: टीवी और मनोरंजन जगत के सबसे चर्चित और लोकप्रिय फ्रेंचाइजी शोज में शुमार 'नागिन' को लेकर आए दिन कोई न कोई नई खबर और अटकल सामने आती रहती है। हाल ही में इस शो में अभिनेत्री फरहाना भट्ट के शामिल होने की चर्चाओं ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, अब खुद फरहाना भट्ट ने आगे आकर इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं और चल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।