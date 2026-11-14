‘मेरे पास देने को सिर्फ दुआएं हैं’, कास्टिंग काउच पर छलका ‘अलादीन’ फेम गुलफाम खान का दर्द

अलादीन एक्ट्रेस गुलफाम खान ने कास्टिंग काउच पर किया खुलासा। (फोटो सोर्स: @gulfamkhan_hussain/instagram)
Gulfam Khan Casting Couch Experience: टेलीविजन, फिल्मों और OTT पर 20 साल से भी ज्यादा समय तक अपने दमदार अभिनय का प्रदर्शन करने वाली एक्ट्रेस गुलफाम खान ने अपने दम पर अपना करियर बनाया है। 'टेली टॉक इंडिया' के साथ एक खास बातचीत में, 'मधुबाला' और 'अलादीन' फेम एक्ट्रेस ने शोबिज की काली सच्चाई के बारे में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे अपने करियर के दौरान उन्हें दो बार कास्टिंग काउच जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। अपने सेल्फ-रिस्पेक्ट से समझौता न करते हुए, गुलफाम ने बताया कि कैसे उन्होंने एक प्रोड्यूसर और एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को करारा जवाब दिया, जिन्होंने उनसे "ओवर नाइट ट्रिप्स (रात भर बाहर जाने)" की मांग की थी। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका टैलेंट खुद अपनी पहचान बनाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से कभी नहीं डरना चाहिए।
गुलफाम ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती 4-5 सालों में ही उन्हें एक बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस दौरान विदेश से आए एक प्रोड्यूसर ने उन्हें एक रोल देने के बदले में उनसे एक गलत और अनैतिक मांग रखी थी। उस घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया, "विदेश से एक प्रोड्यूसर आए थे और उन्होंने कहा, 'देखिए, इंडस्ट्री इसी तरह काम करती है।' मैंने उनसे कहा, 'अगर यह इसी तरह काम करती है, तो पिछले पांच सालों से मेरे लिए तो यह बहुत अच्छे से काम कर रही है, और मुझे इसके तरीके से चलने की कोई जरूरत नहीं है।' उन्होंने मुझसे पूछा, 'अगर हम आपको रोल दें, तो आप हमें क्या देंगी?' मैंने जवाब दिया, 'दुआएं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको दुआएं चाहिए, तो ले लीजिए; वरना, मेरा टैलेंट खुद ही अपनी बात कह देगा।'"
उन्होंने आगे बताया कि उनके करियर के शुरुआती सालों के बाद भी ऐसे अनुभव खत्म नहीं हुए। एक दशक से ज्यादा समय तक काम करके अपनी पहचान बनाने के बाद भी, उन्हें एक और असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। एक कोऑर्डिनेटर ने उनसे कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी कि उन्हें रात भर के लिए बाहर (ट्रिप पर) जाना होगा।
उन्होंने बताया, "किसी ने मुझे फोन किया और कहा, 'हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और मैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं, लेकिन मैम, आपको रात भर के लिए बाहर जाना होगा।' मैंने पूछा, 'क्यों? क्या यह कोई ट्रैवल शो है?' उसने जवाब दिया, 'नहीं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं।' मैंने उससे कहा, 'नहीं, आप यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपने गलत इंसान को फोन किया है। बिना कोई अपशब्द कहे या बदतमीज़ी किए, मैं आपसे विनम्रता से कह रही हूँ कि मेरा नंबर डिलीट कर दें। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।'"
गुलफाम ने यह भी बताया कि जब वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख रही थीं, तो उनके पिता को इसे लेकर काफी हिचकिचाहट थी। उन्होंने बताया, "मेरे पिता कहा करते थे, 'कॉर्पोरेट जगत में बुरी चीजें होती हैं, और एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। बुरे लोग हर जगह होते हैं, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों के बीच भी। फर्क बस इतना है कि फिल्म इंडस्ट्री में हर बात बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है और उसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है।'
इन अनुभवों के बावजूद, गुलफाम ने बताया कि उन्होंने कभी भी एक्टिंग छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनका मानना है कि बुरे लोगों की मौजूदगी की वजह से किसी को भी अपने सपनों का पीछा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बजाय, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी ज्यादा सच्चे और प्रतिभाशाली लोगों का आना जरूरी है। "इस इंडस्ट्री में बुरे लोगों के मुकाबले अच्छे लोग कहीं ज्यादा हैं। बहुत पहले एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि अगर अच्छे लोग यह सोचकर दूर रहें कि इंडस्ट्री में बुरे लोग हैं, तो एक दिन यहाँ सिर्फ बुरे लोग ही बचेंगे। इसलिए, इंडस्ट्री में और भी अच्छे लोगों की जरूरत है।" .
इस बीच, गुलफाम ने 2003 में टेलीविजन पर अपना डेब्यू किया। इसके बाद वह 'लिपस्टिक', 'इंडिया कॉलिंग', 'घर की लक्ष्मी बेटियां', 'नामकरण' और 'अलादीन - नाम तो सुना होगा' जैसे कई लोकप्रिय शोज में नजर आईं। उन्होंने 'तलाश', 'धनक' और 'द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जो टेलीविजन और सिनेमा दोनों ही क्षेत्रों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं।
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