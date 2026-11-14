‘मेरे पास देने को सिर्फ दुआएं हैं’, कास्टिंग काउच पर छलका ‘अलादीन’ फेम गुलफाम खान का दर्द

गुलफाम ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती 4-5 सालों में ही उन्हें एक बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस दौरान विदेश से आए एक प्रोड्यूसर ने उन्हें एक रोल देने के बदले में उनसे एक गलत और अनैतिक मांग रखी थी। उस घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया, "विदेश से एक प्रोड्यूसर आए थे और उन्होंने कहा, 'देखिए, इंडस्ट्री इसी तरह काम करती है।' मैंने उनसे कहा, 'अगर यह इसी तरह काम करती है, तो पिछले पांच सालों से मेरे लिए तो यह बहुत अच्छे से काम कर रही है, और मुझे इसके तरीके से चलने की कोई जरूरत नहीं है।' उन्होंने मुझसे पूछा, 'अगर हम आपको रोल दें, तो आप हमें क्या देंगी?' मैंने जवाब दिया, 'दुआएं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको दुआएं चाहिए, तो ले लीजिए; वरना, मेरा टैलेंट खुद ही अपनी बात कह देगा।'"