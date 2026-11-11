कुशल टंडन से ब्रेकअप के महीनों बाद शिवांगी जोशी ने रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- आज प्यार छोड़ना बहुत आसान हो गया है

शिवांगी की ये बातें एक्टर कुशल टंडन से उनके कथित ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद सामने आई हैं। अब, शिवांगी ने आज के दौर के रिश्तों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि लोग आजकल बहुत ज्यादा 'टेम्परामेंटल' (मिजाज बदलने वाले) हो गए हैं। वे चीजों को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक्ट्रेस ने कहा, "आजकल मुझे लगता है कि लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि आज के लोग बस 'पल में जीने' पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनका मिजाज भी बहुत जल्दी बदलता है। इसलिए, जैसे ही उन्हें लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो वे बस यही कहते हैं - 'ठीक है, चलो अलग हो जाते हैं।'"