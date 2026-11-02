‘क्या सिर्फ सिंदूर लगाने से मैं अब मुस्लिम नहीं रही’, करवा चौथ मनाने पर ट्रोल हुई एक्ट्रेस शफक नाज ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

अभिनेत्री ने इस बात पर भी निराशा जताई कि ट्रोल्स उनके पति को निशाना बना रहे हैं और उन पर निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि उनके पति को इस विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है। शफक ने कहा, "लेकिन यह देखकर बहुत दुख होता है कि हम आज ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें एक-दूसरे का सम्मान करना पड़ रहा है। और यह कहां लिखा है? यह हर जगह लिखा है। कुरान में भी यही लिखा है। आप कोई भी पवित्र किताब उठाकर देख लें, हर जगह यही लिखा है कि दूसरों के धर्म का अनादर करके आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। और आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।"