दीया मिर्जा के दिवाली कैंपेन पर छिड़ी सियासी बहस, मुंबई की मेयर बोलीं- ‘हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों को देंगे जवाब’

Dia Mirza BMC Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा इन दिनों अपने 'प्रदूषण मुक्त दिवाली' अभियान को लेकर विवादों के घेरे में आ गई हैं। मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने दिवाली पर लोगों को पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए एक वीडियो अभियान शुरू किया था। इसमें दीया मिर्जा समेत कई फिल्मी सितारे शामिल हुए थे। हालांकि, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सातम की आपत्ति के बाद, BMC ने अपने 'प्रदूषण मुक्त दिवाली' कैम्पेन से अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया है। इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। अब इस मामले में मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी एक्ट्रेस पर निशाना साधा है।