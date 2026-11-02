मुमताज के दीवाने थे शाहरुख खान, अच्छे मार्क्स लाने पर पहली बार सिनेमा दिखाने ले गई थीं मां, पिता ने बदला था नानी का दिया नाम

अनुपमा चोपड़ा ने SRK के बचपन का जिक्र करते हुए बताया, शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। वे मीर ताज मोहम्मद खान और फातिमा खान की दूसरी संतान हैं। उनके जन्म के समय एक कठिन परिस्थिति पैदा हो गई थी क्योंकि गर्भनाल उनके गले में लिपट गई थी, लेकिन वे सुरक्षित रहे। शाहरुख के पिता मीर के कई बिजनेस असफल रहे जिसके चलते परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और एक्टर का बचपन काफी गरीबी में बीता। बावजूद इसके, पिता का जीवन के प्रति एक रोमांटिक नज़रिया और मां की आर्थिक स्थिति के प्रति चिंता के बावजूद शाहरुख खान का बचपन एक सुकून भरे माहौल में बीता। वे दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहते थे और एक घर से दूसरे किराये के घर में शिफ्ट होते रहते थे।