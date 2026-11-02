‘दीया मिर्जा पहले अपने गिरेबान में झांकें’, BMC विज्ञापन विवाद पर भड़के BJP के श्रीकांत भारतीय, जानें क्यों मचा हंगामा?

Shrikant Bharatiya OnDia Mirza BMC Diwali Campaign Controversy: मुंबई में बढ़ते प्रदूषण और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद BMC द्वारा चलाए गए 'प्रदूषण मुक्त दिवाली' जागरूकता अभियान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। इस अभियान में अभिनेत्री दीया मिर्जा (Dia Mirza) को शामिल किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी आपत्ति जताई थी और आलोचनाओं के बाद बीएमसी को आखिर में अभिनेत्री वाला वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। इस पूरे विवाद के बीच अब बीजेपी एमएलसी श्रीकांत भारतीय का एक तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री दीया मिर्जा और इस कैंपेन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइये जानते हैं पूरा मामला...