BMC विज्ञापन विवाद पर दीया मिर्जा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- एयर क्वालिटी पर दे रही हूं ध्यान, फ्री में किया काम

Dia Mirza Reaction On BMC Controversy: BMC के 'प्रदूषण-मुक्त दिवाली' जागरूकता अभियान और दीया मिर्जा को लेने की वजह से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद बीएमसी ने नागरिकों से अपील की थी कि वह पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाएं और पटाखे न जलाएं। इस कैंपेन के तहत अभिनेत्री दीया मिर्जा, माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के वीडियो संदेश रिकॉर्ड किए गए थे। मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया गया था। अब इस पूरे विवाद पर खुद अभिनेत्री दीया मिर्जा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और खुलकर अपनी बात रखी है।