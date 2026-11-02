धार्मिक पोस्ट को गलत रंग देने पर फूटा अमिताभ बच्चन का गुस्सा, चेतावनी देते हुए बोले- एक बार बोलने की देर है

Amitabh Bachchan Post On Media: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने बेबाक अंदाज और सोशल मीडिया पर अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार मेगास्टार का गुस्सा मीडिया में छपने वालीं खबरों पर फूट पड़ा है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक धार्मिक और पारंपरिक पोस्ट शेयर की थी। जिसो मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया और उसे विरोधियों को चुनौती देने वाला बताया था। अब अभिनेता ने कड़ी नाराजगी जताई है। अमिताभ बच्चन ने साफ शब्दों में मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके धार्मिक भाव और शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।