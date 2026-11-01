‘ऐसा कौन करता है…?’, अपने ‘गुरुजी’ संजय गुप्ता को याद कर इमोशनल हुए राइटर मिलाप जावेरी

मिलाप जावेरी ने शेयर की संजय गुप्ता के साथ यादों की फोटो। (फोटो सोर्स: @milapzaveri/instagram)
Milap Zaveri Remembers Sanjay Gupta: फिल्म निर्माता मिलाप जावेरी ने दिवंगत निर्देशक संजय गुप्ता के उस अंदाज को याद किया, जब उन्होंने एक लेखक के तौर पर मिलाप की लगातार तीन हिट फिल्मों की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी दी थी। उन्हें अपना 'गुरुजी' बताते हुए, जावेरी ने याद किया कि कैसे गुप्ता ने निर्देशक डेविड धवन और इंद्र कुमार को भी सम्मानित किया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी अगली फिल्म गुप्ता को समर्पित करेंगे।
रविवार (1 नवम्बर) को सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में, मिलाप जावेरी ने बताया कि एक लेखक के तौर पर 'शूटआउट एट वडाला', 'ग्रैंड मस्ती' और 'मैं तेरा हीरो' की सफलता के बाद, संजय गुप्ता ने उनके लिए एक जश्न रखा था, जिसमें निर्देशक डेविड धवन और इंद्र कुमार को भी सम्मानित किया गया था।
इस शानदार गेट-टुगेदर की कुछ फोटोज शेयर करते हुए, मिलाप जावेरी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा, "यह मेरे गुरुजी का बड़ा दिल था। मेरे 'गुप्स'। जब मैंने एक लेखक के रूप में लगातार तीन हिट फिल्में दीं - 'शूटआउटएटवडाला', 'ग्रैंडमस्ती' और 'मैंतेराहीरो', तो उन्होंने मेरी और मेरी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी दी। कौन सा निर्देशक/निर्माता अपने राइटर की सफलता का जश्न मनाता है? लेकिन इन्होंने ऐसा किया। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि उन्होंने डेविड धवन सर और इंद्रकुमार सर को भी उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया। जिस इंसान ने 'जिंदा बनाई, वह खुद सबसे ज्यादा जिंदादिल इंसान थे। लव यू और बहुत याद आती है आपकी, गुरुजी।"
बता दें कि बीते शनिवार (31 अक्टूबर) को मिलाप जावेरी ने घोषणा की कि वह अपना अगला प्रोजेक्ट अपने 'गॉडफादर', 'दोस्त' और 'भाई' संजय गुप्ता को समर्पित करेंगे।
10 दिन पहले संजय गुप्ता के साथ हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए, उन्होंने बताया, "हम दस दिन पहले मिले थे और मैंने आपको अपनी अगली फिल्म का टाइटल बताया था। आप खुशी से उछल पड़े और बोले, 'मिलाप! इसी टाइटल वाली ओरिजिनल फिल्म को मेरे पिता ने प्रोड्यूस किया था!!!'" उस पल मुझे जो खुशी मिली और मुझ पर आपको जो गर्व हुआ, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह खिताब… यह फिल्म… आपको समर्पित रहेगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं गुरुजी। मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा।"
संजय गुप्ता का 30 अक्टूबर को मुंबई स्थित उनके घर पर 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार रात निर्देशक बाथरूम में फिसल गए थे, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। उस समय परिवार के बाकी सदस्य सो रहे थे, और परिवार को इस घटना के बारे में शनिवार की सुबह पता चला।
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