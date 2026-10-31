Sanjay Gupta Passed Away: नहीं रहे मशहूर डायरेक्टर संजय गुप्ता, सिर में चोट लगने से हुआ निधन

Filmmaker Sanjay Gupta Death: बॉलीवुड जगत से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) का निधन हो गया है। उन्होंने 30 अक्टूबर, 2026 को अंतिम सांस ली। उनके निधन की वजह घर में गिरना और सिर में चोट लगना बताया जा रहा है जिसके बाद उनका निधन हो गया। इस अचानक हुई दुर्घटना और मौत की खबर के सामने आने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया है और हर कोई हैरान हो रहा है।