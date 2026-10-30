‘एक ही दिल है काजी, कितनी बार जीतोगे’, लव गिल-स्काउट विवाद पर बोलीं काम्या पंजाबी

Kamya Punjabi Praises Qazi Touqeer: 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर लगातार दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। कभी घर के सदस्यों के साथ बहस को लेकर तो कभी अपनी मजेदार हरकतों से काजी शो में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने काजी तौकीर की तारीफ की है। उन्होंने काजी द्वारा स्काउट ओपी और लव गिल के बीच सुलह कराने की कोशिश को सराहा है।