आठ साल बाद गर्लफ्रेंड राधिका कोलगांवकर से अलग हुए अभिनेता आदर्श गौरव? इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो

आदर्श गौरव अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ (फोटो सोर्स- IMDb)
Tu Ya Main Adarsh Gourav Breakup: 'द व्हाइट टाइगर' और 'तू या मैं' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरों के मुताबिक, अभिनेता का मुंबई की ग्राफिक डिजाइनर राधिका कोलगांवकर के साथ आठ साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। दोनों साल 2018 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि, इस कथित ब्रेकअप पर आदर्श या राधिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ईटाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आदर्श गौरव और राधिका कोलगांवकर इसी साल जुलाई में अलग हो गए थे। हालांकि, अलग होने का फैसला तुरंत नहीं लिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ने पहले अपने रिश्ते को बचाने और उसे दोबारा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार बात नहीं बन पाई।
रिपोर्ट के अनुसार, उनके ब्रेकअप की वजहें काफी निजी और संवेदनशील हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दोनों ने इस फैसले को स्वीकार करते हुए अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है।
ब्रेकअप की खबरों के बीच आदर्श और राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट भी चर्चा में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आई इस जानकारी के बाद उनके अलग होने की अटकलों को और हवा मिली है।
हालांकि, किसी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करना अपने आप में ब्रेकअप की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल दोनों की ओर से इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है।
आदर्श गौरव और राधिका कोलगांवकर ने साल 2018 में डेटिंग शुरू की थी। राधिका मुंबई में ग्राफिक डिजाइनर हैं और वह फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर अपनी अलग पहचान रखती हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को काफी हद तक निजी रखा था।
आठ साल तक साथ रहने के बाद उनके अलग होने की खबर उनके फैंस के लिए चौंकाने वाली है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों ने इस फैसले को सहजता से स्वीकार किया है।
आदर्श गौरव ने 'द व्हाइट टाइगर' में अपने अभिनय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी। इसके बाद वह 'खो गए हम कहां' और 'तू या मैं' जैसी फिल्मों में नजर आए। खास तौर पर 'तू या मैं' में उनके काम को लेकर चर्चा हुई थी।
वहीं, अभिनेता अब हॉलीवुड की साइंस-फिक्शन सीरीज 'एलियन: अर्थ' के दूसरे सीजन में भी दिखाई देंगे। इसमें वह एक बार फिर स्लाइटली के किरदार में वापसी करेंगे। दूसरे सीजन में 'गेम ऑफ थ्रोन्स' फेम पीटर डिंकलेज भी नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सीजन 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।
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