आठ साल बाद गर्लफ्रेंड राधिका कोलगांवकर से अलग हुए अभिनेता आदर्श गौरव? इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो

Tu Ya Main Adarsh Gourav Breakup: 'द व्हाइट टाइगर' और 'तू या मैं' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरों के मुताबिक, अभिनेता का मुंबई की ग्राफिक डिजाइनर राधिका कोलगांवकर के साथ आठ साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। दोनों साल 2018 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि, इस कथित ब्रेकअप पर आदर्श या राधिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।