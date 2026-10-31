अंतिम विदाई के लिए घर लाया गया संजय गुप्ता का पार्थिव शरीर, पोस्टमॉर्टम में मौत की वजह का भी खुलासा

Sanjay Gupta Funeral: फिल्ममेकर संजय गुप्ता के अचानक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। ‘कांटे’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’, ‘शूटआउट एट वडाला’, ‘जिंदा’ और ‘काबिल’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए पहचाने जाने वाले संजय गुप्ता का निधन 30 अक्टूबर को मुंबई में हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को उनका पार्थिव शरीर मुंबई के वर्सोवा स्थित उनके घर पहुंचा, जहां परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का पहुंचना शुरू हो गया।