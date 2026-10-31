‘वो मेरे गुरु थे’, संजय गुप्ता के निधन के बाद फफक-फफक कर रोए मिलाप जावेरी, बोले- मैं अभी बात नहीं कर सकता

Sanjay Gupta Death News: फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। 30 अक्टूबर 2026 को 57 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले संजय गुप्ता को उनके करीबी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग याद कर रहे हैं। इसी बीच फिल्ममेकर मिलाप जावेरी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। संजय गुप्ता को याद करते हुए मिलाप भावुक हो गए और बातचीत के दौरान अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता उनके गुरु थे और उनके करियर को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।