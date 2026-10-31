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‘देश अब चुप नहीं बैठेगा’, दिल्ली में 1 नवंबर की रैली को लेकर प्रकाश राज की ललकार, बोले- लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूर आइए

Prakash Raj On Delhi Protest: प्रकाश राज ने एक वीडियो के जरिए एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। प्रकाश राज ने एक बार फिर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए वोट चोरी जैसे आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 31 Oct 2026, 12:57 PM IST

Prakash Raj On Delhi Protest

प्रकाश राज (फोटो सोर्स-IMDb)

Prakash Raj On Delhi Protest: प्रकाश राज ने हाल ही में एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली में सभी को एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया है। प्रकाश राज ने मोदी सरकार का नाम लिए बिना वोट चोरी और SIR हटाने जैसे मुद्दों का भी वीडियो में जिक्र किया है। प्रकाश राज ने वीडियो में क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

प्रकाश राज ने 'चलो दिल्ली' मार्च का किया समर्थन

अभिनेता प्रकाश राज ने विपक्षी INDIA गठबंधन के ‘चलो दिल्ली’ मार्च को समर्थन दिया है। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में खुद शामिल होने का ऐलान किया है। साथ ही लोगों से बड़ी संख्या में मार्च में पहुंचने की अपील की है। यह प्रदर्शन मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शन में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को वापस लेने की मांग भी उठाई जाएगी।

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प्रकाश राज ने वीडियो जारी कर की अपील

प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा कर ‘चलो दिल्ली’ मार्च में शामिल होने की जानकारी दी। वीडियो की शुरुआत में उन्होंने एक गाने की पंक्तियों को बदलकर कथित वोट चोरी पर तंज कसा। उन्होंने गाया, “चुरा लिया है तुमने मेरे वोट को, नहीं छोड़ूंगा।”

इसके बाद अभिनेता ने बताया कि दिल्ली में एक बड़ा शांतिपूर्ण विरोध मार्च आयोजित किया जा रहा है। इसमें युवा, विभिन्न संगठन और INDIA गठबंधन से जुड़े लोग शामिल होंगे। उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया और लोगों से लोकतंत्र तथा मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की।

‘यह देश चुप नहीं रहेगा’

प्रकाश राज ने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR प्रक्रिया को खत्म करने की मांग उठाना है। उन्होंने इसे संविधान, लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की रक्षा से जुड़ा आंदोलन बताया।

अभिनेता ने लोगों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि देश अपने मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों पर चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग अपने वोट और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। वीडियो के अंत में उन्होंने कहा कि वह अगले दिन दिल्ली में लोगों से मिलेंगे। उन्होंने ‘जय हिंद’ कहकर अपना संदेश खत्म किया।

राहुल गांधी ने साझा किया मार्च का रूट

INDIA गठबंधन का यह मार्च 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ‘Ask Me’ सेशन के दौरान प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी साझा की। उनके मुताबिक मार्च दोपहर 12 बजे मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान तक जाएगा।

SIR को लेकर विपक्ष का विरोध

SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी के विरोध में INDIA गठबंधन ने मार्च आयोजित किया है। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग भी उठाई जाएगी।

हालांकि, मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी से जुड़े आरोप विपक्ष के दावे हैं। इनकी पुष्टि को लेकर संबंधित आधिकारिक पक्ष का जवाब भी महत्वपूर्ण होगा। प्रकाश राज के समर्थन के बाद अब इस प्रदर्शन में उनकी भागीदारी पर सबकी नजर रहेगी।

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Updated on:

31 Oct 2026, 12:57 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘देश अब चुप नहीं बैठेगा’, दिल्ली में 1 नवंबर की रैली को लेकर प्रकाश राज की ललकार, बोले- लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूर आइए

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