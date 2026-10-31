‘देश अब चुप नहीं बैठेगा’, दिल्ली में 1 नवंबर की रैली को लेकर प्रकाश राज की ललकार, बोले- लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूर आइए

अभिनेता प्रकाश राज ने विपक्षी INDIA गठबंधन के ‘चलो दिल्ली’ मार्च को समर्थन दिया है। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में खुद शामिल होने का ऐलान किया है। साथ ही लोगों से बड़ी संख्या में मार्च में पहुंचने की अपील की है। यह प्रदर्शन मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शन में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को वापस लेने की मांग भी उठाई जाएगी।