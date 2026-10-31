तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा भाई- संजय गुप्ता की मौत पर भावुक हुए संजय दत्त

Sanjay Dutt Remembers Sanjay Gupta: फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन से अभिनेता संजय दत्त गहरे सदमे में हैं। 31 अक्टूबर यानी शनिवार को 57 साल की उम्र में संजय गुप्ता के अचानक निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया। अब संजय दत्त ने अपने करीबी दोस्त को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने संजय गुप्ता को अपना भाई बताते हुए कहा कि वह उनके सपने को पूरा करने के लिए ‘कांटे 2’ जरूर बनाएंगे।