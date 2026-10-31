तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा भाई- संजय गुप्ता की मौत पर भावुक हुए संजय दत्त

संजय दत्त-संजय गुप्ता (फोटो सोर्स- x/@duttsanjay)
Sanjay Dutt Remembers Sanjay Gupta: फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन से अभिनेता संजय दत्त गहरे सदमे में हैं। 31 अक्टूबर यानी शनिवार को 57 साल की उम्र में संजय गुप्ता के अचानक निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया। अब संजय दत्त ने अपने करीबी दोस्त को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने संजय गुप्ता को अपना भाई बताते हुए कहा कि वह उनके सपने को पूरा करने के लिए ‘कांटे 2’ जरूर बनाएंगे।
संजय दत्त और संजय गुप्ता ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। दोनों के बीच लंबे समय से दोस्ती और पेशेवर रिश्ता रहा। संजय दत्त के मुताबिक, दोनों हाल ही में ‘कांटे 2’ को लेकर बातचीत कर रहे थे। अब उन्होंने इस फिल्म को अपने दोस्त की याद में बनाने का वादा किया है।
संजय दत्त ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि संजय गुप्ता इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों ने साथ में कई साल बिताए और उनके बीच बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। अभिनेता ने लिखा कि संजय गुप्ता हमेशा उनके परिवार का हिस्सा रहेंगे और वह उन्हें, उनकी बातचीत और साथ बिताए पलों को हमेशा याद करेंगे।
संजय दत्त ने आगे कहा कि वे हाल ही में ‘कांटे 2’ को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब वह अपने भाई की याद में इस फिल्म को बनाएंगे और उनके इस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने भावुक अंदाज में लिखा कि वह संजय गुप्ता से हमेशा प्यार करेंगे और उनके बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।
संजय गुप्ता की चर्चित फिल्मों में ‘कांटे’ का खास स्थान है। साल 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, लकी अली और कुमार गौरव जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों के बीच खास पहचान मिली और समय के साथ इसे कल्ट फिल्म का दर्जा भी मिला।
संजय गुप्ता इस फिल्म के दूसरे भाग यानी ‘कांटे 2’ को बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। संजय दत्त के पोस्ट से साफ है कि दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में बातचीत कर चुके थे। अब अभिनेता ने इसे अपने दोस्त की याद से जोड़ दिया है।
संजय गुप्ता के निधन को लेकर पुलिस की शुरुआती जांच में दुर्घटनावश गिरने की बात सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के वर्सोवा स्थित उनके घर के सीसीटीवी फुटेज में वह शनिवार तड़के करीब 2 बजे ड्राइंग रूम से किचन की तरफ जाते दिखाई दिए। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वह दीवार के कोने से सिर टकराकर गिर पड़े।
पुलिस के मुताबिक, उनकी पत्नी और बच्चे उस समय अपने कमरों में सो रहे थे। सुबह परिवार के सदस्यों ने उन्हें फर्श पर पड़ा देखा और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वर्सोवा पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के अनुसार, परिवार ने किसी तरह की आशंका जाहिर नहीं की है और शुरुआती सीसीटीवी फुटेज में घटना दुर्घटना जैसी दिखाई दे रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के अन्य नतीजों का इंतजार है।
संजय गुप्ता के निधन के बाद संजय दत्त का यह वादा उनकी दोस्ती और साथ बिताए लंबे समय की याद दिलाता है। अब देखना होगा कि ‘कांटे 2’ को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
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