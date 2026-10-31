परिणीति चोपड़ा की फिल्म ‘रिपोर्टिंग लाइव’ पर वरिष्ठ पत्रकार ने लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- मेरी जिंदगी की कहानी चुराई

Sandhya Ravishankar On Parineeti Chopra Film Reporting Live: नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) स्टारर फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' (Reporting Live) एक बड़े कानूनी और नैतिक विवाद में घिर गई है। फिल्म की कहानी एक टेलीविजन रिपोर्टर संध्या यादव और उनके वीडियो जर्नलिस्ट विनोद शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अवैध रेत माइनिंग और 'ब्राउन गोल्ड' के काले सच का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन, फिल्म के स्ट्रीम होने के कुछ ही हफ्तों बाद तमिलनाडु की मशहूर वरिष्ठ और स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट संध्या रविशंकर (Sandhya Ravishankar) ने मेकर्स पर उनकी कहानी 'चुराने' और बिना अनुमति के इस्तेमाल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।