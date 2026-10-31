31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Sanjay Gupta Death: निधन से 11 दिन पहले संजय गुप्ता ने किया था दुविधा वाला पोस्ट, अब हुआ वायरल

Sanjay Gupta Post: संजय गुप्ता के निधन से ठीक कुछ दिन पहले शेयर किया गया उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपनी पसंदीदा बायोग्राफी की झलक दिखाई थी और अब 30 अक्टूबर को घर पर बाथरूम में फिसलने से उनका निधन हो गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 31 Oct 2026, 12:51 PM IST

Kaante Director Sanjay Gupta last post in twitter confused two favourite stars biographies to read first

संजय गुप्ता ने 21 अक्टूबर को किया था आखिरी पोस्ट (Photo Source- Twitter/@Shi_bolly007)

Kaante Director Sanjay GuptaDeath: बॉलाीवुड में अपनी बेहतरीन और स्टाइलिश एक्शन फिल्मों से एक नया मुकाम हासिल करने वाले फेमस फिल्ममेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) के अचानक निधन ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि उनका निधन बाथरूम में गिरने और सर में चोट लगने के कारण हुआ है। ऐसे में संजय गुप्ता के निधन से जुड़ी एक बेहद भावुक बात सामने आई है। अपने निधन से कुछ दिन पहले ही यानी 21 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। जो अब वायरल हो रहा है।

निधन से कुछ दिन पहले शेयर की थी संजय गुप्ता ने पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दिवंगत फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने अपनी टेबल पर रखी दो मशहूर बायोग्राफी की तस्वीरें शेयर की थीं। ये किताबें उनके ऑल-टाइम फेवरेट स्टार्स माइकल डगलस (Michael Douglas) और सिल्वेस्टर स्टेलोन (Sylvester Stallone) की थीं। संजय गुप्ता ने इन किताबों की एक झलक दिखाते हुए दुविधा जताई थी और लिखा था कि दोनों ही कलाकारों ने अपनी जिंदगी के बेहद पर्सनल और ईमानदार किस्से इन किताबों में शेयर किए हैं, अब किसे पहले पढ़ सकते हैं ये समझ नहीं आ रहा।

Sanjay Gupta Passed Away: नहीं रहे मशहूर डायरेक्टर संजय गुप्ता, सिर में चोट लगने से हुआ निधन

ये भी पढ़ें
Filmmaker Sanjay Gupta passed away at 57 shootout at lokhandwala Kaante director death reason

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, "मेरे दो ऑल टाइम फेवरेट हीरो ने अपनी बहुत ही पर्सनल और ईमानदार बायोग्राफी रिलीज की हैं। दोनों कॉपी मेरी टेबल पर मेरे पास हैं और एक मुश्किल सवाल है। पहले कौन सी पढ़ूं?" किताबों और पढ़ने के लिए उनका यह शौक साफ दिखाता है कि वह एक बेहतरीन फिल्ममेकर होने के साथ-साथ सिनेमा और साहित्य को गहराई से चाहने वाले इंसान थे।

बाथरूम में फिसलने और सिर में चोट लगने से हुआ निधन

फिल्ममेकर अशोक पंडित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संजय गुप्ता का निधन 30 अक्टूबर की रात को घर पर बाथरूम में फिसलने और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुआ था। अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि करते हुए लिखा कि यह खबर बेहद चौंकाने वाली और दुखद है। उन्होंने संजय गुप्ता को याद करते हुए उन्हें एक शानदार नैरेटर, जिंदादिल इंसान और पैशनेट फिल्ममेकर बताया।

संजय गुप्ता ने साल 1994 में फिल्म 'आतिश: फील द फायर' से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी, जिसमें संजय दत्त और आदित्य पंचोली मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके बाद उन्होंने 'कांटे', 'मुसाफिर', 'जिंदा', 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और 'काबिल' जैसी कई यादगार फिल्मों का निर्देशन किया। उनका आखिरी प्रोजेक्ट फिल्म 'द मिरांडा ब्रदर्स' (2025) था। उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरा बॉलीवुड और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं।

फूट-फूटकर रोईं बिग बॉस फेम शिवानी कुमारी, बोलीं- उन्हें हमेशा भाई माना फिर मेरे खिलाफ क्यों बनाई वीडियो?

ये भी पढ़ें
Shivani Kumari wept bitterly question American influencer Marvin Achi said Why did you do this to me

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Oct 2026, 12:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sanjay Gupta Death: निधन से 11 दिन पहले संजय गुप्ता ने किया था दुविधा वाला पोस्ट, अब हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

Sanjay Gupta Cause Of Death: 57 की उम्र में अचानक कैसे हुआ संजय गुप्ता का निधन? पोस्ट से मिली जानकारी

Sanjay Gupta Passed Away
बॉलीवुड

‘हटा दो वरना सबको मार देंगे’, आखिरी पोस्ट में संजय गुप्ता ने अंडरवर्ल्ड के खौफ को किया था याद

Sanjay Gupta Passed Away
बॉलीवुड

Sanjay Gupta Passed Away: नहीं रहे मशहूर डायरेक्टर संजय गुप्ता, सिर में चोट लगने से हुआ निधन

Filmmaker Sanjay Gupta passed away at 57 shootout at lokhandwala Kaante director death reason
बॉलीवुड

CJP और क्रिटिक्स पर जमकर बरसे दिलजीत दोसांझ, बोले- पंजाबियों को ना सिखाओ कैसे लड़ते हैं लड़ाई

Diljit Dosanjh Dig CJP abhijeet dipke and i am An Artist Remark said not Teach Punjabis How To Fight
बॉलीवुड

अभिजीत दीपके ने दिलजीत दोसांझ को लेकर किया पोस्ट, लिखा- आपकी टिप्पणी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई

Abhijeet Dipke Post for Diljit Dosanjh after Delhi Concert said you hurt me but i am your fan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.