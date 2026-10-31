Sanjay Gupta Death: निधन से 11 दिन पहले संजय गुप्ता ने किया था दुविधा वाला पोस्ट, अब हुआ वायरल

Kaante Director Sanjay GuptaDeath: बॉलाीवुड में अपनी बेहतरीन और स्टाइलिश एक्शन फिल्मों से एक नया मुकाम हासिल करने वाले फेमस फिल्ममेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) के अचानक निधन ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि उनका निधन बाथरूम में गिरने और सर में चोट लगने के कारण हुआ है। ऐसे में संजय गुप्ता के निधन से जुड़ी एक बेहद भावुक बात सामने आई है। अपने निधन से कुछ दिन पहले ही यानी 21 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। जो अब वायरल हो रहा है।