‘अंडरवर्ल्ड ने हमें अलग कराया’, पत्नी से तलाक लेकर 7 साल बाद फिर संजय गुप्ता ने किया था प्रपोज, इंटरव्यू में बताई थी पूरी कहानी

Sanjay Gupta Wife: फिल्ममेकर संजय गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, जो उनके निधन के बाद चर्चा में हैं। ‘कांटे’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’, ‘शूटआउट एट वडाला’ और ‘काबिल’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए पहचाने जाने वाले संजय गुप्ता का 30 अक्टूबर को मुंबई स्थित उनके घर पर निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रात में गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। वह 57 साल के थे। उनके पीछे पत्नी अनुराधा यानी अनु लेखी गुप्ता और दो बच्चे हैं।