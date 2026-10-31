संजय गुप्ता के साथ रात 2 बजे क्या हुआ था? निधन पर पुलिस का बड़ा खुलासा, CCTV में दिखा पूरा मंजर

Police Big reveals on Sanjay Gupta Death Reason: बॉलीवुड इंडस्ट्री उस समय हैरान रह गई जब खबर आई कि जाने-माने फिल्ममेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) का निधन हो गया है। 59 साल की उम्र में वह शनिवार सुबह मुंबई के वर्सोवा स्थित अपने घर में मृत पाए गए। उनके अचानक इस तरह दुनिया से चले जाने के बाद फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। इस बीच, वर्सोवा पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के बाद एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि आखिर उस रात उनके घर में क्या हुआ था?