Sanjay Gupta Cause Of Death: 57 की उम्र में अचानक कैसे हुआ संजय गुप्ता का निधन? पोस्ट से मिली जानकारी

Sanjay Gupta Passed Away: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। ‘कांटे’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’, ‘शूटआउट एट वडाला’ और ‘काबिल’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए पहचाने जाने वाले संजय गुप्ता का 30 अक्टूबर को मुंबई स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वह 57 साल के थे। रिपोर्ट के मुताबिक, घर पर अचानक गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की।