CJP और क्रिटिक्स पर जमकर बरसे दिलजीत दोसांझ, बोले- पंजाबियों को ना सिखाओ कैसे लड़ते हैं लड़ाई

बता दें, हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी फिल्म 'सतलुज' को सिनेमाघरों और ओटीटी रिलीज के दौरान काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। सेंसरशिप के लंबे चक्करों के बाद जब यह फिल्म जुलाई में जी5 पर रिलीज हुई थी, तो इसे महज दो दिन के अंदर ही प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था, जिसकी फ्री स्पीच के समर्थकों ने कड़ी आलोचना की थी। दिल्ली के इस लाइव कॉन्सर्ट में दिलजीत के इन बेबाक और जोशीले अंदाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपनी कला, संस्कृति और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखना अच्छी तरह जानते हैं।