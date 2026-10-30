‘250 में से मेरी सिर्फ 11 फिल्में ही अच्छी’, परेश रावल ने क्यों कही ये बात, किन किरदारों को बताया फेवरेट?

Paresh Rawal On Career: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने अपने चार दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने विलेन से लेकर कॉमेडी और गंभीर किरदारों तक, हर तरह की भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इतने लंबे करियर के बावजूद अभिनेता अपनी सभी फिल्मों से संतुष्ट नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनकी नजर में उनके करियर की सिर्फ 11 फिल्में ही ऐसी हैं, जिन्हें वह अच्छा मानते हैं।