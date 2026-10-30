30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘250 में से मेरी सिर्फ 11 फिल्में ही अच्छी’, परेश रावल ने क्यों कही ये बात, किन किरदारों को बताया फेवरेट?

Paresh Rawal On Career: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने हाल ही में अपने लंबे करियर को लेकर बात की है। उन्होंने विलेन से लेकर कॉमेडी और गंभीर किरदारों तक, हर तरह की भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। परेश रावल ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 30 Oct 2026, 3:09 PM IST

Paresh Rawal On Career

परेश रावल (फोटो सोर्स- X/ANI)

Paresh Rawal On Career: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने अपने चार दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने विलेन से लेकर कॉमेडी और गंभीर किरदारों तक, हर तरह की भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इतने लंबे करियर के बावजूद अभिनेता अपनी सभी फिल्मों से संतुष्ट नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनकी नजर में उनके करियर की सिर्फ 11 फिल्में ही ऐसी हैं, जिन्हें वह अच्छा मानते हैं।

परेश रावल ने यह बात जागरण फिल्म फेस्टिवल के दौरान कही। वह यहां अपनी फिल्म 'पास्ट टेंस' के प्रीमियर में शामिल होने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ उनके बेटे आदित्य रावल, अनंत महादेवन, शारिब हाशमी और तन्निष्ठा चटर्जी भी मौजूद थे।

250 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, लेकिन पसंद सिर्फ 11

फेस्टिवल में सवाल-जवाब के दौरान परेश रावल से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपनी फिल्मों की कुल संख्या गिनी है। इस पर अभिनेता हंसने लगे और बोले, 'नहीं, जो अच्छी फिल्में हैं, उनकी संख्या मुझे पता है।'

करवा चौथ पर पुराना वीडियो शेयर कर कंगना रनौत को ट्रोल करने लोग, फैक्ट चेक पर खुली पोल

ये भी पढ़ें
Kangana Ranaut Karwa Chauth Video Fact Check

जब होस्ट ने अनुमान लगाया कि उन्होंने करीब 250 फिल्मों में काम किया होगा, तो परेश ने कहा कि यह संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि, उनके मुताबिक इनमें से सिर्फ 11 फिल्में ही ऐसी हैं, जिन्हें वह अच्छा मानते हैं। उनके बेटे आदित्य रावल ने भी बताया कि उन्होंने अपने पिता की उन फिल्मों की संख्या गिनी है, जिन्हें वह पसंद करते हैं।

'सरदार' और 'तमन्ना' के किरदार रहे दिल के करीब

बातचीत के दौरान परेश रावल ने अपनी कुछ पसंदीदा फिल्मों का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि फिल्म 'सरदार' (1993) में निभाया गया किरदार उनके लिए बेहद खास रहा। यह सरदार वल्लभभाई पटेल की बायोपिक थी और इस भूमिका के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। अभिनेता ने कहा कि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है।

इसके बाद उन्होंने 'तमन्ना' (1997) का नाम लिया। यह फिल्म वास्तविक जीवन के किरदार टीकू पर आधारित थी। हालांकि, परेश ने माना कि फिल्म का दूसरा हिस्सा उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

उन्होंने 'ओए लकी! लकी ओए!' (2008) का भी जिक्र किया और कहा कि यह फिल्म भी उनके लिए खास है। इसके अलावा 'मुंबई मेरी जान' (2008) में निभाया गया उनका किरदार उन्हें काफी पसंद आया। हालिया फिल्मों में उन्होंने 'द स्टोरीटेलर' (2025) का नाम लिया, जिसमें काम करके उन्हें काफी मजा आया। इसके साथ ही उन्होंने 'हेरा फेरी' (2000) और 'डकैत' (1987) का भी जिक्र किया।

विलेन से कॉमेडी किंग तक का सफर

परेश रावल ने साल 1984 में फिल्म 'होली' से अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में वह ज्यादातर नकारात्मक किरदारों में नजर आए। 'नाम' (1986), 'कब्जा' (1988) और 'सर' (1993) जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को सराहना मिली। फिल्म 'सर' और 'वो छोकरी' के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बाद में परेश ने कॉमेडी की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। 'हेरा फेरी' में बाबूराव गणपतराव आप्टे का उनका किरदार आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा वह 'हंगामा', 'गरम मसाला', 'चुप चुप के', 'भागम भाग' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में भी नजर आए।

परेश रावल ने निभाए अलग-अलग किरदार

'ओह माय गॉड!' और 'टेबल नंबर 21' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अलग तरह के किरदार निभाए। साल 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

250 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अपनी पसंद की सिर्फ 11 फिल्मों का जिक्र करना परेश रावल के काम को लेकर उनके निजी नजरिए को दिखाता है। उनके इस बयान से यह भी साफ होता है कि किसी कलाकार के लिए फिल्मों की संख्या से ज्यादा अहमियत उन किरदारों और कहानियों की होती है, जो उसके दिल के करीब रह जाती हैं।

कार्तिक आर्यन-करण जौहर की फिल्म ‘नागजिला’ के 3.92 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप, तीन लोगों की अग्रिम जमानत खारिज

ये भी पढ़ें
Naagzilla Movie

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 3:09 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘250 में से मेरी सिर्फ 11 फिल्में ही अच्छी’, परेश रावल ने क्यों कही ये बात, किन किरदारों को बताया फेवरेट?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तुम एक करोगे, हम 100 करेंगे’, क्रिप्टिक पोस्ट से अमिताभ बच्चन ने ‘लिखना बंद करने की धमकी’ देने वालों को दिया जवाब

Amitabh Bachchan Cryptic Post
बॉलीवुड

करवा चौथ पर पुराना वीडियो शेयर कर कंगना रनौत को ट्रोल करने लोग, फैक्ट चेक पर खुली पोल

Kangana Ranaut Karwa Chauth Video Fact Check
बॉलीवुड

‘फिर से मूर्ख बन गया’, ऋतिक रोशन ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, लोगों ने किए नेगेटिव कमेंट

Hrithik roshan cryptic post for life wisdom spirituality and ignorance said Back into being fool again
बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन-करण जौहर की फिल्म ‘नागजिला’ के 3.92 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप, तीन लोगों की अग्रिम जमानत खारिज

Naagzilla Movie
बॉलीवुड

Jhaadh Phoonk Review: डर, रहस्य और अंधविश्वास के बीच लगा सस्पेंस का तड़का, ‘झाड़ फूंक’ में सुम्बुल तौकीर ने छोड़ी छाप

Jhaadh Phoonk Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.