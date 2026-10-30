करवा चौथ पर पुराना वीडियो शेयर कर कंगना रनौत को ट्रोल करने लोग, फैक्ट चेक पर खुली पोल

Kangana Ranaut Karwa Chauth Video Fact Check: करवा चौथ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तरफ से शेयर किया गया। वीडियो में वो मंदिर में पूजा-अर्चना करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही लोगों ने कमेंट किया कि कंगना ने 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए विशेष पूजा की। इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की पड़ताल में साफ जाहिर होता है कि ये वीडियो पुराना है और इसका करवा चौथ से कोई लेना-देना नहीं है।